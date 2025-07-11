Атака "Шахедами" по Одесі: дрон ЗС РФ влучив у стайню, загинув кінь

Російські "Шахеди" зруйнували стайню в Одесі. Вибух убив одну тварину, кілька коней дістали поранення.

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Війська РФ вранці 11 липня атакували Одесу ударними дронами, під удар потрапила одна зі стаєнь. Про це повідомило місцеве видання "Думская".

На жаль, один кінь загинув, ще кілька тварин дістали поранення. Відомо також про пошкодження СТО, житлових будинків і машин у районі Молдаванки після прильотів "Шахедів".

Місцева влада заявляє про пошкодження цивільної інфраструктури, житлових та адміністративних будівель, стайні та автомобілях. Станом на 11:50 було вісім постраждалих, їм надали медичну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ранкові удари ЗС РФ по Одесі та Харкову. За його словами, в Україні немає тиші, а окупанти постійно б'ють БПЛА, ракетами й авіабомбами.

Також глава держави традиційно попросив союзників посилити Україну засобами ППО і дронами-перехоплювачами.

Нагадаємо, російські військові перевозять знаряддя і продовольство на конях і ослах. Складнощі в забезпеченні спостерігаються в штурмових загонах окупантів.

Фокус раніше писав про відкриття пляжного сезону в Одесі. Найдешевші номери в готелях коштують від 500 гривень за ніч.