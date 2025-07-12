Защищал Ирпень: на Киевщине группа полицейских скрутила ветерана без ноги (видео)

На Киевщине группа полицейских схватила и скрутила ветерана ВСУ Сергея "Латыша" Янюка, который получил тяжелое ранение во время обороны города Ирпень и потерял часть ноги.

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Сергея "Латыша" Янюка правоохранители схватили, когда ветеран требовал выполнить решение суда о приостановлении вырубки в Мархаловском лесу под военное кладбище. Об инциденте сообщили в соцсетях.

На видеоролике, распространенном в сети, видно, как полицейские с разных сторон набросились на ветерана и скрутили его.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого в местном Facebook-канале Support Markhalivka сообщили, что, несмотря на решение суда, лес продолжают вырубать.

"Несмотря на решение суда, которое прямо запрещает вырубку и захоронение на территории Мархаловского леса, снова включилась машина произвола", — говорится в сообщении.

Там отметили, что "красные береты стоят стеной среди деревьев", пытаясь скрыть своевольные действия и нарушения закона "черными лесорубами".

Скриншот видео | кадры из Мархаловского леса

В полиции на момент публикации не комментировали инцидент с задержанием ветерана.

Кто такой Сергей "Латыш" Янюк

LSM.lv | Сергей "Латыш" Янюк голодает на Майдане

Сергей "Латыш" Янюк — ветеран, мужчина в период с 2016-го до 2022 года вместе с женой и дочерью жил в Риге. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 году Сергей Янюк вернулся на родину и присоединился в ряды 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ.

В мае текущего года Сергей "Латыш" Янюк голодал на площади Независимости в Киеве. Ветеран пытался таким образом привлечь внимание властей к строительству мемориального военного кладбища на территории, которая может подвергаться подтоплению грунтовыми водами, как предупреждали экологи.

Кроме подтопления могил, обустройство такого кладбища может угрожать загрязнением воды.

"Воинов собираются хоронить в воде, несмотря на нарушение всех законов", — утверждал Сергей Янюк.

Военный пытался добиться соответствующей реакции властей на предупреждение о целесообразности такого строительства.

Напомним, 11 июля президент Венгрии Томаш Суйок написал письмо семье умершего закарпатца, которого якобы избили до смерти в ТЦК.

Накануне в ВСУ ответили относительно инцидента с избиением закарпатца, отметив, что он был гражданином Украины.