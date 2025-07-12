Захищав Ірпінь: на Київщині група поліцейських скрутила ветерана без ноги (відео)

На Київщині група поліцейських схопила та скрутила ветерана ЗСУ Сергія "Латиша" Янюка, який зазнав тяжкого поранення під час оборони міста Ірпінь і втратив частину ноги.

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Сергія "Латиша" Янюка правоохоронці схопили, коли ветеран вимагав виконати рішення суду щодо зупинення вирубки у Мархалівському лісі під військове кладовище. Про інцидент повідомили у соцмережах.

На відеоролику, поширеному у мережі, видно, як поліцейські із різних сторін накинулися на ветерана та скрутили його.

Варто зазначити, що за кілька днів до цього у місцевому Facebook-каналі Support Markhalivka повідомили, що, попри рішення суду, ліс продовжують вирубувати.

"Попри ухвалу суду, яка прямо забороняє вирубку і поховання на території Мархалівського лісу, знову ввімкнулася машина свавілля", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що "червоні берети стоять стіною серед дерев", намагаючись приховати свавільні дії і порушення закону "чорними лісорубами".

Скриншот відео | кадри з Мархалівського лісу

У поліції на момент публікації не коментували інциденту із затриманням ветерана.

Хто такий Сергій "Латиш" Янюк

LSM.lv | Сергій "Латиш" Янюк голодує на Майдані

Сергій "Латиш" Янюк — ветеран, чоловік у період з 2016-го до 2022 року разом із дружиною та донькою жив у Ризі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році Сергій Янюк повернувся на батьківщину та долучився до лав 130-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ.

У травні поточного року Сергій "Латиш" Янюк голодував на майдані Незалежності у Києві. Ветеран намагався у такий спосіб привернути увагу влади до будівництва меморіального військового кладовища на території, яка може зазнавати підтоплення ґрунтовими водами, як попереджали екологи.

Окрім підтоплення могил, облаштування такого кладовища може загрожувати забрудненням води.

"Воїнів збираються ховати у воді, попри порушення всіх законів", — стверджував Сергій Янюк.

Військовий намагався домогтися відповідної реакції влади на попередження щодо доцільності такого будівництва.

Нагадаємо, 11 липня президент Угорщини Томаш Суйок написав листа сім'ї померлого закарпатця, якого нібито побили до смерті у ТЦК.

Напередодні у ЗСУ відповіли щодо інциденту з побиттям закарпатця, зауваживши, що він був громадянином України.