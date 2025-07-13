"Есть надежда его увидеть": эксперт рассказал, куда полетел самолет, который заметили в небе над Киевом (фото)

Самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Авиалинии Антонова", который 11 июля неожиданно заметили в небе над Киевом, улетел в немецкий Лейпциг, где базируется сейчас флот компании. Инспектор по летной годности Государственной авиационной службы Федор Грищук сообщил, что есть надежда на то, что самолет можно будет увидеть в украинском небе.

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В Лейпциге самолет Ан-124-100 "Руслан" должен пройти сертификационные испытания. Об этом эксперт рассказал на своей странице в Facebook.

"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины", — отметил Федор Грищук.

Также эксперт раскрыл некоторые технические детали относительно самолета. По его словам, в украинском небе он может появиться уже с новыми двигателями, авионикой, а также расширенными условиями применения.

Facebook Федора Грищука | самолет Ан-124-100 "Руслан"

Других подробностей относительно самолета эксперт пока не раскрывал.

Что известно о самолете Ан-124-100 "Руслан"

Самолет Ан-124-100 "Руслан", модифицированный "Руслан" — тяжелый грузовой самолет, успешно работающий на мировом рынке коммерческих перевозок, как говорится на сайте авиакомпании "Авиалинии Антонова". Самолет Ан-124-100 отличается двигателями Д-18Т третьей серии, а также отсутствием специального военного оборудования.

Сборка первого серийного Ан-124-100 (№02-08) состоялась в декабре 1990 года на авиационном заводе в Киеве. Также, как свидетельствуют данные из открытых источников, Ан-124-100 с 1993 года изготавливали на авиазаводе в российском Ульяновске.

В сентябре 1993 года была зафиксирована перевозка на Ан-124-100 рекордного груза электрогенераторы известной фирмы Siemens массой 135,2 т из немецкого Дюссельдорфа в индийский город Дели. Эту перевозку зарегистрировали представители "Книги рекордов Гиннеса" и занесли в перечень мировых рекордов.

Напомним, 11 июля в небе над Киевом заметили грузовой самолет: эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, что для полета воспользовались "коридором" между российскими обстрелами.

Сначала мнения людей в сети разделились: некоторые предполагали, что в небе над Киевом пролетел пассажирский лайнер.