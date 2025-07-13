"Є надія його побачити": експерт розповів, куди полетів літак, який помітили у небі над Києвом (фото)

Літак Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова", який 11 липня несподівано помітили у небі над Києвом, полетів до німецького Лейпцигу, де базується наразі флот компанії. Інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук повідомив, що є надія на те, що літак можна буде побачити в українському небі.

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У Лейпцигу літак Ан-124-100 "Руслан" має пройти сертифікаційні випробування. Про це експерт розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Літак Ан-124-100 UR-82073 вже у Лейпцигу. І хоча ще попереду тернистий шлях сертифікаційних випробувань, є надія побачити його в небі України", — зазначив Федір Грищук.

Також експерт розкрив деякі технічні деталі щодо літака. За його словами, в українському небі він може з'явитися вже з новими двигунами, авіонікою, а також розширеними умовами застосування.

Facebook Федора Грищука | літак Ан-124-100 "Руслан"

Інших подробиць щодо літака експерт наразі не розкривав.

Що відомо про літак Ан-124-100 "Руслан"

Літак Ан-124-100 "Руслан", модифікований "Руслан" — важкий вантажний літак, що успішно працює на світовому ринку комерційних перевезень, як йдеться на сайті авіакомпанії "Авіалінії Антонова". Літак Ан-124-100 відрізняється двигунами Д-18Т третьої серії, а також відсутністю спеціального військового обладнання.

Складання першого серійного Ан-124-100 (№02-08) відбулося у грудні 1990 року на авіаційному заводі у Києві. Також, як свідчать дані з відкритих джерел, Ан-124-100 з 1993 року виготовляли на авіазаводі в російському Ульяновську.

У вересні 1993 року було зафіксовано перевезення на Ан-124-100 рекордного вантажу електрогенератори відомої фірми Siemens масою 135,2 т з німецького Дюссельдорфа до індійського міста Делі. Це перевезення зареєстрували представники "Книги рекордів Гіннеса" та занесли до переліку світових рекордів.

Нагадаємо, 11 липня у небі над Києвом помітили вантажний літак: експерт Дмитро Жмайло розповів, що для польоту скористалися "коридором" між російськими обстрілами.

Спершу думки людей у мережі розділилися: дехто припускав, що у небі над Києвом пролетів пасажирський лайнер.