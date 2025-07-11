Уперше з початку війни: у небі над Києвом побачили літак (відео)

Уперше за час повномасштабної війни з РФ у небі над Україною помітили літак. Думки розділилися: очевидці говорять про проліт пасажирського лайнера, а в ЗМІ пишуть про важкий вантажний Ан-124 "Руслан".

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Проліт літака в небі над Україною помітили користувачі й опублікували кадри в Telegram.

Сервіс Flightradar представив карту польоту літака невідомого типу. Судячи з лінії маршрут пролягав від Дніпра до Києва і далі. Номери повітряного судна — ПТН ПНХ2, його характеристики недоступні.

Деякі Telegram-канали написали, що це — пасажирський борт. Найімовірніше, йдеться про проліт вантажного Ан-124 "Руслан" української авіакомпанії "Антонов". Транспортний літак доставляє великогабаритні вантажі, пишуть у ЗМІ.

Однак проліт навіть вантажного літака — також незвичайне явище. Небо над Україною закрите від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Пізніше також з'явилися дані про проліт літака біля Одеси, його номер — ПТН ПНХ1. Однак сервіс Flightradar приховав про нього відомості.

Номер літака над Одесою — ПТН ПНХ1

Нагадаємо, розрахунки сил ППО армії Росії нещодавно ледь не збили пасажирський борт, що летів із Білорусі. Військові переплутали його з безпілотником.

У Росії 8 липня навчальний літак упав на житловий будинок під час тренувального польоту. Інцидент стався в Казані.