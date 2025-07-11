Впервые с начала войны: в небе над Киевом увидели самолет (видео)

Впервые за время полномасштабной войны с РФ в небе над Украиной заметили самолет. Мнения разделились: очевидцы говорят о пролете пассажирского лайнера, а в СМИ пишут о тяжелом грузовом Ан-124 "Руслан".

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Пролет самолета в небе над Украиной заметили пользователи и опубликовали кадры в Telegram.

Сервис Flightradar представил карту полета самолета неизвестного типа. Судя по линии маршрут пролегал от Днепра до Киева и далее. Номера воздушного судна — ПТН ПНХ2, его характеристики недоступны.

Некоторые Telegram-каналы написали, что это — пассажирский борт. Скорее всего, речь идет о пролете грузового Ан-124 "Руслан" украинской авиакомпании "Антонов". Транспортный самолет доставляет крупногабаритные грузы, пишут в СМИ.

Однако пролет даже грузового самолета — также необычное явление. Небо над Украиной закрыто с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Позднее также появились данные о пролете самолета возле Одессы, его номер — ПТН ПНХ1. Однако сервис Flightradar скрыл о нем сведения.

Номер самолета над Одессой - ПТН ПНХ1

Напомним, расчеты сил ПВО армии России недавно чуть не сбили пассажирский борт, летевший из Беларуси. Военные перепутали его с беспилотником.

В России 8 июля учебный самолет упал на жилой дом во время тренировочного полета. Инцидент произошел в Казани.