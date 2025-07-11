Перепутали с БПЛА: средства ПВО повредили пассажирский самолет в "Шереметьево", — соцсети

Расчет комплекса противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации едва не устроил авиакатастрофу, перепутав пассажирский борт с беспилотником. На аудиозаписи радиоэфира слышно, как пилоты кричат военным, что летят гражданские и что ПВО бьет не по той цели. Во время инцидента россияне отражали удар украинских дронов, которые атаковали военный объект РФ в ближайшем городе.

Related video

Под удар средств ПО РФ попал рейс AFL1845 "Аэрофлота", сообщили в Telegram-канале российского журналиста Александра Невзорова. В заметке указано, что самолет Boeing 737-800 (162-189 пассажиров) мог попасть под удар комплекса "Панцирь". Расчет, вероятно, перепутал Boeing с БПЛА и попытался попасть по гражданскому борту.

Согласно данным Невзорова, инцидент произошел в ночь на 11 июля в 0:20. Борт направлялся из Минска в Москву и во время приземления получил повреждения из-за действий комплекса ПВО. Журналист ссылался на собственные неназванные источники, которые рассказали о чрезвычайном происшествии и предоставили аудиозапись. На записи слышно, как мужской голос повторяет, что летит пассажирский самолет.

"Докладывает пилот борта. Гражданский маршрут. Разрешение получено. По нам работает ПВО. Повторяю, ПВО ведет огонь по гражданскому борту. Это не цель. Здесь люди. Повторяю, гражданский борт приняли за БПЛА. Эшелон соблюден. Маршрут утвержден. Мы находимся под активным огнем", — говорит голос на записи.

В канале также отмечается, что борт получил незначительные повреждения, но пилоты смогли посадить рейс, а пострадавших нет. При этом Невзоров отмечает, что пока не получил официальное подтверждение об инциденте.

Авиакатастрофы в РФ — детали

На портал flightaware есть информация о рейсе AFL1845 "Аэрофлота". Указывается, что самолет вылетел из Минска в 23:27 (по московскому времени) 10 июля и приземлился в Москве в 00:36. Также есть карта полета, на которой не заметно ничего необычного.

Авиакатастрофы в РФ — информация о рейсе AFL1845 11 июля Фото: Скриншот

Росавиация и представители российских властей не комментировали информацию о возможном инциденте в "Шереметьево".

В ночь инцидента произошел налет дронов на российские военные объекты, писал Фокус. Под ударом оказался город Дубно (в 80 км к северу от "Шереметьево"), в котором расположен завод ВПК "Кронштадт". Кроме того, было шумно в Туле и неподалеку от Коломны в Московской области (к югу от Москвы).

Отметим, в декабре 2024 года в РФ произошла авиакатастрофа из-за удара средств ПВО Грозного по азербайджанскому самолету. Embraer 190 летел из Баку и по нему выстрелил комплекс "Панцирь", который как раз охотился за украинскими дронами. При этом воздушное пространство над регионом не закрывали. Самолет получил повреждения и запросил посадку, но ему отказали и направили в Казахстан. Пилоты дотянули самолет до казахского города Актау: погибло 38 человек, а президент РФ Владимир Путин так и не извинился перед народом Азербайджана за совершенное преступление.

Напоминаем, 9 июля в аэропортах Московской области объявили план "Ковер" из-за атаки дронов на стратегическое предприятие в Зеленограде.