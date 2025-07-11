Завод БпЛА и бюро по изготовлению ЗРПК: сразу несколько регионов России атаковали дроны (видео)

Ночью 11 июля дроны атаковали три российские области — Курскую, Тульскую и Московскую. В Подмосковье в частности под ударом оказалось предприятие "Кронштадт", специализирующееся на разработке беспилотников.

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Зато в Курской области было атаковано предприятие ООО "Псельское", а в Тульской — Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Об этом сообщили Telegram-каналы.

Атака по Курской области

Атака дронов по России этой ночью началась с ударов дронов по Курской области. В местном медиа Mash распространили кадры со звуками, которые слышали жители региона. По данным СМИ, взрывы прогремели в нескольких городах региона.

Также в медиа отметили, что беспилотники атаковали Беловский район и Курчатов. Дроны якобы пытались атаковать Курскую АЭС.

Местный губернатор Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки БпЛА якобы было поражено местное предприятие — ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Белевского района. По его информации, из-за атаки поднялся пожар на территории складского помещения.

Атака по Тульской области

Об атаке по Тульской области России стало известно около 03:00 часов из информации проукраинского Telegram-канала Exilenova+.

В регионе и в частности в небе над Тулой прогремел ряд взрывов. По предварительным данным, под ударом БпЛА оказалось Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Предприятие специализируется на изготовлении ЗРПК — зенитных ракетно-пушечных комплексов.

О последствиях ударов по конструкторскому бюро в Тульской области на момент публикации не сообщалось.

Атака по Московской области

Также ночью дроны добрались до Московской области. Под ударом в регионе в частности оказалось Подмосковье, а именно — населенный пункт Дубна, где расположено предприятие по изготовлению беспилотников.

Отметим, что в мае дроны уже успешно атаковали предприятие "Кронштадт".

Официальной информации о целях и последствиях атаки БпЛА по России на момент публикации не поступало.

Напомним, 9 июля дроны атаковали Московскую область: Минобороны РФ подтвердило массированный налет БпЛА.

Также 7 июля росСМИ сообщили, что ВСУ смогли поразить стратегический химический завод России.