Завод БпЛА і бюро з виготовлення ЗРГК: одразу кілька регіонів Росії атакували дрони (відео)
Уночі 11 липня дрони атакували три російські області — Курську, Тульську та Московську. У Підмосков'ї зокрема під ударом опинилося підприємство "Кронштадт", що спеціалізується на розробленні безпілотників.
Натомість у Курській області було атаковано підприємство ТОВ "Псільське", а у Тульській — Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Про це повідомили Telegram-канали.
Атака по Курській області
Атака дронів по Росії цієї ночі почалася із ударів дронів по Курській області. У місцевому медіа Mash поширили кадри зі звуками, що чули мешканці регіону. За даними ЗМІ, вибухи пролунали у кількох містах регіону.
Також у медіа зазначили, що безпілотники атакували Біловський район і Курчатов. Дрони нібито намагалися атакувати Курську АЕС.
Місцевий губернатор Олександр Хінштейн заявив, що внаслідок атаки БпЛА нібито було уражено місцеве підприємство — ТОВ "Псільське" у селі Мале Солдатське Білівського району. За його інформацією, через атаку здійнялася пожежа на території складського приміщення.
Атака по Тульській області
Про атаку по Тульській області Росії стало відомо близько 03:00 години з інформації проукраїнського Telegram-каналу Exilenova+.
У регіоні і зокрема у небі над Тулою прогриміла низка вибухів. За попередніми даними, під ударом БпЛА опинилося Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Підприємство спеціалізується на виготовленні ЗРГП — зенітних ракетно-гарматних комплексів.
Про наслідки ударів по конструкторському бюро у Тульській області на момент публікації не повідомлялося.
Атака по Московській області
Також уночі дрони дісталися Московської області. Під ударом у регіоні зокрема опинилося Підмосков'я, а саме — населений пункт Дубна, де розташоване підприємство із виготовлення безпілотників.
Зазначимо, що у травні дрони вже успішно атакували підприємство "Кронштадт".
Офіційної інформації щодо цілей та наслідків атаки БпЛА по Росії на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, 9 липня дрони атакували Московську область: Міноборони РФ підтвердило масований наліт БпЛА.
Також 7 липня росЗМІ повідомили, що ЗСУ змогли уразити стратегічний хімічний завод Росії.