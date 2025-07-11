Завод БпЛА і бюро з виготовлення ЗРГК: одразу кілька регіонів Росії атакували дрони (відео)

Уночі 11 липня дрони атакували три російські області — Курську, Тульську та Московську. У Підмосков'ї зокрема під ударом опинилося підприємство "Кронштадт", що спеціалізується на розробленні безпілотників.

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Натомість у Курській області було атаковано підприємство ТОВ "Псільське", а у Тульській — Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Про це повідомили Telegram-канали.

Атака по Курській області

Атака дронів по Росії цієї ночі почалася із ударів дронів по Курській області. У місцевому медіа Mash поширили кадри зі звуками, що чули мешканці регіону. За даними ЗМІ, вибухи пролунали у кількох містах регіону.

Також у медіа зазначили, що безпілотники атакували Біловський район і Курчатов. Дрони нібито намагалися атакувати Курську АЕС.

Місцевий губернатор Олександр Хінштейн заявив, що внаслідок атаки БпЛА нібито було уражено місцеве підприємство — ТОВ "Псільське" у селі Мале Солдатське Білівського району. За його інформацією, через атаку здійнялася пожежа на території складського приміщення.

Атака по Тульській області

Про атаку по Тульській області Росії стало відомо близько 03:00 години з інформації проукраїнського Telegram-каналу Exilenova+.

У регіоні і зокрема у небі над Тулою прогриміла низка вибухів. За попередніми даними, під ударом БпЛА опинилося Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Підприємство спеціалізується на виготовленні ЗРГП — зенітних ракетно-гарматних комплексів.

Про наслідки ударів по конструкторському бюро у Тульській області на момент публікації не повідомлялося.

Атака по Московській області

Також уночі дрони дісталися Московської області. Під ударом у регіоні зокрема опинилося Підмосков'я, а саме — населений пункт Дубна, де розташоване підприємство із виготовлення безпілотників.

Зазначимо, що у травні дрони вже успішно атакували підприємство "Кронштадт".

Офіційної інформації щодо цілей та наслідків атаки БпЛА по Росії на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 9 липня дрони атакували Московську область: Міноборони РФ підтвердило масований наліт БпЛА.

Також 7 липня росЗМІ повідомили, що ЗСУ змогли уразити стратегічний хімічний завод Росії.