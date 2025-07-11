Переплутали з БПЛА: засоби ППО пошкодили пасажирський літак у "Шереметьєво", — соцмережі

Розрахунок комплексу протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації ледь не влаштував авіакатастрофу, переплутавши пасажирський борт з безпілотником. На аудіозаписі радіоефіру чути, як пілоти кричать військовим, що летять цивільні й що ППО б'є не по тій цілі. Під час інциденту росіяни відбивали удар українських дронів, які атакували військовий об'єкт РФ у найближчому місті.

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Під удар засобів ПО РФ потрапив рейс AFL1845 "Аерофлоту", повідомили у Telegram-каналі російського журналіста Олександра Невзорова. У дописі вказано, що літак Boeing 737-800 (162-189 пасажири) міг потрапити під удар комплексу "Панцир". Розрахунок, ймовірно, переплутав Boeing з БПЛА і спробував влучити по цивільному борту.

Згідно з даними Невзорова, інцидент відбувся в ніч на 11 липня о 0:20. Борт прямував з Мінська у Москву і під час приземлення отримав пошкодження через дії комплексу ППО. Журналіст посилався на власні неназвані джерела, які розповіли про надзвичайну подію та надали аудіозапис. На записі чути, як чоловічий голос повторює, що летить пасажирський літак.

"Доповідає пілот борта. Цивільний маршрут. Дозвіл отриманий. По нас працює ППО. Повторюю, ППО веде вогонь по цивільному борту. Це не ціль. Тут люди. Повторюю, цивільний борт прийняли за БПЛА. Ешелон дотриманий. Маршрут затверджений. Ми перебуваємо під активним вогнем", — говорить голос на записі.

У каналі також зауважується, що борт потримав незначні пошкодження, але пілоти змогли посадити рейс, а постраждалих немає. При цьому Невзоров наголошує, що поки не отримав офіційне підтвердження про інцидент.

Авіакатастрофи у РФ — деталі

На портал flightaware є інформація про рейс AFL1845 "Аерофлоту". Вказується, що літак вилетів з Мінська о 23:27 (за московським часом) 10 липня і приземлився у Москві о 00:36. Також є карта польоту, на якій не помітно нічого незвичного.

Авіакатастрофи у РФ - інформація про рейс AFL1845 11 липня Фото: Скриншот

Росавіація та представники російської влади не коментували інформацію про можливий інцидент у "Шереметьєво".

В ніч інциденту відбувся наліт дронів на російські військові об'єкти, писав Фокус. Під ударом опинилось місто Дубно (за 80 км на північ від "Шереметьєво"), у якому розташовано завод ВПК "Кронштадт". Крім того, було гучно у Тулі та неподалік від Коломни у Московській області (на південь від Москви).

Зазначимо, в грудні 2024 року у РФ сталась авіакатастрофа через удар засобів ППО Грозного по азербайджанському літаку. Embraer 190 летів з Баку і по ньому вистрелив комплекс "Панцир", який саме полював за українськими дронами. При цьому повітряний простір над регіоном не закривали. Літак отримав пошкодження і запросив посадку, але йому відмовили та спрямували у Казахстан. Пілоти дотягнули літак до казахського міста Актау: загинуло 38 людей, а президент РФ Володимир Путін так і не перепросив народ Азербайджану за вчинений злочин.

Нагадуємо, 9 липня в аеропортах Московської області оголосили план "Килим" через атаку дронів на стратегічне підприємство у Зеленограді.