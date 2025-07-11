Над Києвом помітили літак: експерт пояснив, навіщо Україна пішла на ризик (відео)

Над столицею пролетів вантажний літак, хоча з початку повномасштабної війни повітряний простір закритий. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, що для польоту скористались «коридором» між ворожими атаками.

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"Однозначно є припущення, що це літак Ан-124. Це досить таки потужна машина у нашій логістиці", — зауважив військово-політичний експерт в ефірі телеканалу "Київ" 11 липня.

З його слів, як "Руслан" опинився у небі — питання до Повітряних сил ЗСУ, адже вони дбали про безпеку.

"Але в принципі… Якщо ми розуміємо, що росіяни починають "довбати" ту ж столицю і всю територію країни десь у дві хвилі (перша приблизно опівночі, друга хвиля — вони запускають приблизно о четвертій ранку, щоб наші мобільно-вогневі групи не мали можливості візуально фіксувати "Шахеди", то я думаю, що якраз і підготували такий "коридор"", — припустив виконавчий директор УЦБС.

Він розповів, що Ан-124 має приблизну довжину 69 метрів, а його розмах крил — 73 метри. Що найважливіше, цей літак раніше якраз використовувався для української логістики й транспортування військової допомоги Заходу. Зокрема, його бачили й у польському місті Ряшів.

"Він цілком може транспортувати великогабаритні вантажі, наприклад, ці ж фюзеляжі до F-16, чи корпуси гелікоптерів, чи певні протикорабельні комплекси", — зазначив Жмайло.

Він підкреслив, що ситуація на фронті — важка. Основні постачання все ж йдуть залізницею через загрози війни, однак поява вантажного літака над Києвом — логічна.

"Але от оперативність і логістика, і швидше доправлення всієї військової допомоги до Сил безпеки й оборони України, як би там не було, змушують нас йти на ризик. Тому що залізниця — це набагато довше, літак — це набагато швидше", — додав експерт.

Нагадаємо, сервіс Flightradar зафіксував політ літака з Дніпра через Київ, вказані його номери — ПТН ПНХ2. Пізніше також з’явились дані про проліт борта ПТН ПНХ1, який зафіксували поблизу Одеси.

Також 11 липня стало відомо, що у Києві запускають новий масштабний проєкт "Чисте небо" вартістю 260 мільйонів гривень. Йдеться про повноцінну систему перехоплення російських БПЛА.