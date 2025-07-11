Над Киевом заметили самолет: эксперт объяснил, зачем Украина пошла на риск (видео)

Над столицей пролетел грузовой самолет, хотя с начала полномасштабной войны воздушное пространство закрыто. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что для полета воспользовались "коридором" между вражескими атаками.

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"Однозначно есть предположение, что это самолет Ан-124. Это довольно таки мощная машина в нашей логистике", — отметил военно-политический эксперт в эфире телеканала "Киев" 11 июля.

По его словам, как "Руслан" оказался в небе — вопрос к Воздушным силам ВСУ, ведь они заботились о безопасности.

"Но в принципе... Если мы понимаем, что россияне начинают "долбить" ту же столицу и всю территорию страны где-то в две волны (первая примерно в полночь, вторая волна — они запускают примерно в четыре утра, чтобы наши мобильно-огневые группы не имели возможности визуально фиксировать "Шахеды", то я думаю, что как раз и подготовили такой "коридор"", — предположил исполнительный директор УЦБС.

Он рассказал, что Ан-124 имеет приблизительную длину 69 метров, а его размах крыльев — 73 метра. Что самое важное, этот самолет ранее как раз использовался для украинской логистики и транспортировки военной помощи Западу. В частности, его видели и в польском городе Жешув.

"Он вполне может транспортировать крупногабаритные грузы, например, эти же фюзеляжи к F-16, или корпуса вертолетов, или определенные противокорабельные комплексы", — отметил Жмайло.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте — тяжелая. Основные поставки все же идут по железной дороге из-за угрозы войны, однако появление грузового самолета над Киевом — логично.

"Но вот оперативность и логистика, и более быстрая доставка всей военной помощи в Силы безопасности и обороны Украины, как бы там ни было, заставляют нас идти на риск. Потому что железная дорога — это гораздо дольше, самолет — это гораздо быстрее", — добавил эксперт.

Напомним, сервис Flightradar зафиксировал полет самолета из Днепра через Киев, указаны его номера — ПТН ПНХ2. Позже также появились данные о пролете борта ПТН ПНХ1, который зафиксировали вблизи Одессы.

Также 11 июля стало известно, что в Киеве запускают новый масштабный проект "Чистое небо" стоимостью 260 миллионов гривен. Речь идет о полноценной системе перехвата российских БПЛА.