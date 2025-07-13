Спасти не удалось: в аквапарке на Полтавщине погиб 6-летний ребенок (видео)

В пятницу, 12 июля, на территории одного из аквапарков села Супруновка в Полтавской области погиб 6-летний мальчик. Ребенок упал в воду.

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Мальчик случайно упал в бассейн на территории развлекательного комплекса. Его достали из воды в состоянии без сознания. Об инциденте рассказали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области вечером 12 июля.

К местным правоохранителям Полтавского районного управления полиции поступило около 18:00 часов поступило сообщение от врачей. Медики информировали об инциденте в аквапарке села Супруновка Полтавской городской общины 6-летний мальчик упал в бассейн. Когда ребенка достали из воды, его не удалось спасти: мальчик умер.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента. Выяснилось, что ребенок упал в бассейн случайно, его доставали из воды без сознания.

Медики на месте событий осуществили надлежащие действия: провели реанимационные мероприятия для спасения мальчика. Однако это не дало результата — ребенок умер.

В сети также распространили кадры с места событий.

В полиции также добавили, что по данному факту сейчас выясняется вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все причины инцидента и обстоятельства, при которых случилась трагедия, устанавливаются.

Комментарии относительно трагической смерти ребенка администрация аквапарка на момент публикации не обнародовала.

Напомним, 4 июля "Суспільне" рассказало, что в Полтаве россияне убили многодетного отца, у которого недавно родился ребенок.

Также 23 июня "Суспільне" поделилось историей, как в вымирающем селе Винницкой области впервые за последние 27 лет родился ребенок.