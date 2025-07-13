Врятувати не вдалося: в аквапарку на Полтавщині загинула 6-річна дитина (відео)

У п'ятницю, 12 липня, на території одного з аквапарків села Супрунівка у Полтавській області загинув 6-річний хлопчик. Дитина впала у воду.

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Хлопчик випадково впав у басейн на території розважального комплексу. Його дістали з води у стані без свідомості. Про інцидент розповіли у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Полтавській області увечері 12 липня.

До місцевих правоохоронців Полтавського районного управління поліції надійшло близько 18:00 години надійшло повідомлення від лікарів. Медики інформували про інцидент в аквапарку села Супрунівка Полтавської міської громади 6-річний хлопчик упав в басейн. Коли дитину дістали з води, його не вдалося врятувати: хлопчик помер.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин інциденту. З'ясувалося, що дитина впала у басейн випадково, його діставали із води без свідомості.

Медики на місці подій здійснили належні дії: провели реанімаційні заходи для порятунку хлопчика. Однак це не дало результату — дитина померла.

У мережі також поширили кадри з місця подій.

У поліції також додали, що за цим фактом наразі з'ясовується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі причини інциденту та обставини, за яких трапилася трагедія, встановлюються.

Коментарі щодо трагічної смерті дитини адміністрація аквапарку на момент публікації не оприлюднювала.

Нагадаємо, 4 липня "Суспільне" розповіло, що у Полтаві росіяни вбили багатодітного батька, в якого нещодавно народилася дитина.

Також 23 червня "Суспільне" поділилося історією, як у селі на Вінниччині, що вимирає, вперше за останні 27 років народилася дитина.