Нещодавно народилася дитина: у Полтаві росіяни вбили багатодітного батька (фото)

Унаслідок дронової атаки на Полтаву 3 липня обірвалося життя воїна ЗСУ Стаса Поповича, який нещодавно демобілізувався і приїхав до обласного центру у справах.

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Нещодавно він утретє став батьком, розповів у розмові з "Суспільним" інструктор покійного.

"Я виконував обов'язки головного сержанта взводу/інструктора з тактичної підготовки в навчальному центрі, де Станіслав проходив базову загальну військову підготовку (БЗЗВП). Одразу звернув увагу на кремезного чоловіка з дуже добрими очима", — розповів він.

За його словами, Попович завжди з любов'ю говорив про дружину і дітей, а також стійко переносив усі тягарі військової служби:

"Ми підтримували зв'язок і після того, як Стас закінчив і вирушив у бригади для виконання поставлених завдань".

Станіслав Попович нещодавно став батьком утретє і демобілізувався із ЗСУ Фото: Зоя Васюта/Facebook

Директорка Малокобелячківського ліцею Зоя Васюта на своїй сторінці у Facebook висловила щирі співчуття Світлані, дружині Станіслава, педагогині навчального закладу.

"Ще недавно учні передавали листи і малюнки цьому воїну. Приїхавши з передової, у справах поїхав у ТЦК. Життя хорошого чоловіка, батька, сина обірвав ворожий обстріл. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо невимовний біль непоправної втрати", — йдеться в повідомленні.

Другим загиблим став 21-річний Олександр Ляшик, студент магістратури Полтавського аграрного університету. Він навчався за спеціальністю "Облік і оподаткування".

"(Олександр) був наполегливий, доброзичливий і мав щиру мрію працювати на благо України. Його життя, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію. Спільнота університету глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Олександра, його друзям, викладачам та одногрупникам. Нехай пам'ять про нього буде вічною, як символ молодого життя, що стало жертвою боротьби за мир і свободу. Полтавський державний аграрний університет завжди пам'ятатиме свого студента — світлу людину, гідного громадянина, хорошого товариша", — йдеться в публікації вишу у Facebook.

Олександру Ляшику був лише 21 рік Фото: ПДАУ

Унаслідок атаки по Полтаві постраждали 59 осіб, пошкоджень зазнали обидві будівлі ТЦК, міська та обласна, приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, магазини та авто.

Раніше Фокус писав, якою була мета удару ЗС РФ по Полтаві.