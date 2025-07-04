Недавно родился ребенок: в Полтаве россияне убили многодетного отца (фото)

В результате дроновой атаки на Полтаву 3 июля оборвалась жизнь воина ВСУ Стаса Поповича, который недавно демобилизировался и приехал в областной центр по делам.

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Недавно он в третий раз стал отцом, рассказал в беседе с "Суспільне" инструктор покойного.

"Я исполнял обязанности главного сержанта взвода/инструктора по тактической подготовке в учебном центре, где Станислав проходил базовую общую военную подготовку (БОВП). Сразу обратил внимание на коренастого мужчину с очень добрыми глазами", – рассказал он.

По его словам, Попович всегда с любовью говорил о жене и детях, а также стойко переносил все тяжести военной службы:

"Мы поддерживали связь и после того, как Стас закончил и отправился в бригады для выполнения поставленных задач".

Станислав Попович недавно стал отцом в третий раз и демобилизировался из ВСУ Фото: Зоя Васюта/Facebook

Директор Малокобелячковского лицея Зоя Васюта на своей странице в Facebook выразила искренние соболезнование Светлане, жене Станислава, педагогу учебного заведения.

"Еще недавно ученики передавали письма и рисунки этому воину. Приехав с передовой, по делам уехал в ТЦК. Жизнь хорошего мужа, отца, сына оборвал вражеский обстрел. В эти горькие минуты искренне разделяем невыразимую боль непоправимой потери", — говорится в сообщении.

Вторым погибшим стал 21-летний Александр Ляшик, студент магистратуры Полтавского аграрного университета. Он учился по специальности "Учет и налогообложение".

"(Александр) был настойчив, доброжелателен и имел искреннюю мечту работать на благо Украины. Его жизнь, полная планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной русской агрессии. Сообщество университета глубоко скорбит по поводу этой непоправимой потери. Мы выражаем искренние соболезнования семье Александра, его друзьям, преподавателям и одногруппникам. Пусть память о нем будет вечной, как символ молодой жизни, ставшей жертвой борьбы за мир и свободу. Полтавский государственный аграрный университет будет всегда помнить своего студента — светлого человека, достойного гражданина, хорошего товарища", – говорится в публикации вуза в Facebook.

Александру Ляшику был всего 21 год Фото: ПГАУ

В результате атаки по Полтаве пострадали 59 человек, повреждения получили оба здания ТЦК, городской и областной, частные и многоквартирные дома, учебные заведения, магазины и авто.

Ранее Фокус писал, какой была цель удара ВС РФ по Полтаве.