Накроет жара: какие регионы Украины будут самыми горячими и где будет дождливо (карта погоды)

Карта погоды в Украине с данными о температуре воздуха показывает ярко-красную и темно-бордовую область жары, застывшую над всеми областями. В то же время Укргидрометцентр предупредил о кратковременных дождях, которые сначала будут моросить в западных регионах, а затем осадки распространятся дальше.

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15 июля украинцам не стоит ожидать похолодания, предупредила синоптик Наталья Диденко на странице Facebook. Особенно жарко будет на юге, в центре и на востоке, показала карта погоды в ее заметке. Диденко отметила, что горячая воздушная масса еще некоторое время будет держаться над этими регионами.

На карте, опубликованной синоптиком, видим разные оттенки красного, которые показывают жару разной силы над Европой. Над Украиной — оттенки, которые обещают жару в среднем +30 градусов. Также можно заметить, что украинцам повезло: 15 июля в Ираке столбик термометра поднимется до +40 и выше.

Погода в Украине — карта Диденко с температурой воздуха на 15 июля Фото: facebook Наталка Диденко

Погода в Украине — прогноз на июль

Диденко отметила, что погода в Украине 15 июля "существенно не изменится". После этого синоптик сообщила, какая температура воздуха и осадки ожидаются в разных регионах. Самая низкая температура ожидается на западе (от +24), а самая высокая — на юге и востоке (до +37).

Погода в Украине на 15 июля:

юг, юго-восток — температура от +33 до +37 градусов;

восток — от +30 до +37 градусов;

север — от +27 до +30 градусов, локальные кратковременные дожди ночью и утром;

центр — от +28 до +33 градусов;

запад — от +24 до +28 градусов, возможны кратковременные дожди с грозами.

Прогноз Укргидрометцентра на неделю — где выпадет дождь

На портале Укргидрометцентра можно узнать прогноз погоды на неделю, с 14 июля по 19 июля. Метеорологи рассказали о том, как будет меняться температура воздуха и как будет двигаться зона с кратковременными дождями:

14 июля — средняя дневная температура от +29 до +31, переменная облачность, преимущественно без осадков, но кратковременные дожди в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях;

15 июля — температура от +27 до +29, переменная облачность, преимущественно без осадков, но кратковременные дожди в предыдущих областях за исключением Житомирской. Кратковременные осадки — в Чернигове, Сумах и Полтаве;

16 июля — температура от +27 до +29, переменная облачность, преимущественно без осадков, но кратковременные дожди в тех же областях, что и 14 июля;

17 июля — температура от +26 до +28, переменная облачность, местами кратковременный дождь, к областям с осадками присоединяются новые регионы — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава, Черкассы, Винница, Запорожье, Днепр, Кропивницкий, Херсон, Николаев, Одесса;

18 июля — температура от +26 до +28, переменная облачность, местами кратковременный дождь ночью и днем, осадки — в тех областях, что 17 июля;

19 июля — средняя дневная температура снизится до 23-25, ожидаются облачность с прояснениями и кратковременные дожди во всех областях Украины.

Погода в Украине — прогноз 14 июля Погода в Украине — прогноз 15 июля Погода в Украине — прогноз 16 июля Погода в Украине — прогноз 17 июля Погода в Украине — прогноз 18 июля Погода в Украине — прогноз 19 июля

Отметим, 13 июля метеорологи сообщили прогноз погоды, в котором ожидается +41 градус в тени. Согласно данным УНИАН, в западных областях — более комфортные 26-28 градусов. Аномальная жара — в Донецкой и Луганской областях, указано в прогнозе.

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