Накриє спека: які регіони України будуть найгарячішими і де дощитиме (карта погоди)

Карта погоди в Україні з даними про температуру повітря показує яскраво-червону та брунатну область спеки, яка застигла над усіма областями. Водночас Укргідрометцентр попередив про короткочасні дощі, які спершу накрапатимуть у західних регіонах, а потім опади поширяться далі.

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15 липня українцям не варто очікувати похолодання, попередила синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook. Особливо спекотно буде на півдні, у центрі та на сході, показала карта погоди у її дописі. Діденко зауважила, що гаряча повітряна маса ще певний час триматиметься над цими регіонами.

На карті, опублікованій синоптикинею, бачимо різні відтінки червоного, які показують спеку різної сили над Європою. Над Україною — відтінки, які обіцяють спеку в середньому +30 градусів. Також можна зауважити, що українцям пощастило: 15 липня в Іраку стовпчик термометра підніметься до +40 і вище.

Погода в Україні - карта Діденко з температурою повітря на 15 липня Фото: facebook Наталка Діденко

Погода в Україні — прогноз на липень

Діденко зауважила, що погода в Україні 15 липня "суттєво не зміниться". Після цього синоптикиня повідомила, яка температура повітря та опади очікуються у різних регіонах. Найнижча температура очікується на заході (від +24), а найвища — на півдні та сході (до +37).

Погода в Україні на 15 липня:

південь, південний схід — температура від +33 до +37 градусів;

схід — від +30 до +37 градусів;

північ — від +27 до +30 градусів, локальні короткочасні дощі вночі та зранку;

центр — від +28 до +33 градусів;

захід — від +24 до +28 градусів, можливі короткочасні дощі з грозами.

Прогноз Укргідрометцентру на тиждень — де випаде дощ

На порталі Укргідрометцентру можна дізнатись прогноз погоди на тиждень, з 14 липня до 19 липня. Метеорологи розповіли про те, які змінюватиметься температура повітря та як рухатиметься зона з короткочасними дощами:

14 липня — середня денна температура від +29 до +31, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях;

15 липня — температура від +27 до +29, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у попередніх областях за виключенням Житомирської. Короткочасні опади — у Чернігові, Сумах та Полтаві;

16 липня — температура від +27 до +29, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у тих же областях, що і 14 липня;

17 липня — температура від +26 до +28, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, до областей з опадами приєднуються нові регіони — Київ, Чернігів, Суми, Харків, Полтава, Черкаси, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, Херсон, Миколаїв, Одеса;

18 липня — температура від +26 до +28, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ вночі та вдень, опади — у тих областях, що 17 липня;

19 липня — середня денна температура знизиться до 23-25, очікуються хмарність з проясненням та короткочасні дощі в усіх областях України.

Погода в Україні - прогноз 14 липня Погода в Україні - прогноз 15 липня Погода в Україні - прогноз 16 липня Погода в Україні - прогноз 17 липня Погода в Україні - прогноз 18 липня Погода в Україні - прогноз 19 липня

Зазначимо, 13 липня метеорологи повідомили прогноз погоди, у якому очікується +41 градус у тіні. Згідно з даними УНІАН, у західних областях — більш комфортні 26-28 градусів. Аномальна спека — у Донецькій та Луганській областях, вказано у прогнозі.

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