Накриє спека: які регіони України будуть найгарячішими і де дощитиме (карта погоди)
Карта погоди в Україні з даними про температуру повітря показує яскраво-червону та брунатну область спеки, яка застигла над усіма областями. Водночас Укргідрометцентр попередив про короткочасні дощі, які спершу накрапатимуть у західних регіонах, а потім опади поширяться далі.
15 липня українцям не варто очікувати похолодання, попередила синоптикиня Наталка Діденко на сторінці Facebook. Особливо спекотно буде на півдні, у центрі та на сході, показала карта погоди у її дописі. Діденко зауважила, що гаряча повітряна маса ще певний час триматиметься над цими регіонами.
На карті, опублікованій синоптикинею, бачимо різні відтінки червоного, які показують спеку різної сили над Європою. Над Україною — відтінки, які обіцяють спеку в середньому +30 градусів. Також можна зауважити, що українцям пощастило: 15 липня в Іраку стовпчик термометра підніметься до +40 і вище.
Погода в Україні — прогноз на липень
Діденко зауважила, що погода в Україні 15 липня "суттєво не зміниться". Після цього синоптикиня повідомила, яка температура повітря та опади очікуються у різних регіонах. Найнижча температура очікується на заході (від +24), а найвища — на півдні та сході (до +37).
Погода в Україні на 15 липня:
- південь, південний схід — температура від +33 до +37 градусів;
- схід — від +30 до +37 градусів;
- північ — від +27 до +30 градусів, локальні короткочасні дощі вночі та зранку;
- центр — від +28 до +33 градусів;
- захід — від +24 до +28 градусів, можливі короткочасні дощі з грозами.
Прогноз Укргідрометцентру на тиждень — де випаде дощ
На порталі Укргідрометцентру можна дізнатись прогноз погоди на тиждень, з 14 липня до 19 липня. Метеорологи розповіли про те, які змінюватиметься температура повітря та як рухатиметься зона з короткочасними дощами:
- 14 липня — середня денна температура від +29 до +31, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях;
- 15 липня — температура від +27 до +29, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у попередніх областях за виключенням Житомирської. Короткочасні опади — у Чернігові, Сумах та Полтаві;
- 16 липня — температура від +27 до +29, мінлива хмарність, переважно без опадів, але короткочасні дощі у тих же областях, що і 14 липня;
- 17 липня — температура від +26 до +28, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, до областей з опадами приєднуються нові регіони — Київ, Чернігів, Суми, Харків, Полтава, Черкаси, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, Херсон, Миколаїв, Одеса;
- 18 липня — температура від +26 до +28, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ вночі та вдень, опади — у тих областях, що 17 липня;
- 19 липня — середня денна температура знизиться до 23-25, очікуються хмарність з проясненням та короткочасні дощі в усіх областях України.
Зазначимо, 13 липня метеорологи повідомили прогноз погоди, у якому очікується +41 градус у тіні. Згідно з даними УНІАН, у західних областях — більш комфортні 26-28 градусів. Аномальна спека — у Донецькій та Луганській областях, вказано у прогнозі.
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