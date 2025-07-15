Во Львове мужчина напал на детей, которые хотели помочь ему и вызвать скорую

Дети во Львове пытались помочь мужчине, который лежал в окровавленной одежде. В результате происшествия 13-летняя девушка получила резаные раны и ссадины.

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Днем 12 июля дети на улице Путевой во Львове увидели мужчину, который лежал на железнодорожных путях в окровавленной одежде. Они подошли к незнакомцу и предложили ему помощь, а именно — вызвать врачей, на что мужчина отреагировал неадекватно, сообщила полиция Львовской области.

Он набросился на 12-летнего мальчика, а когда тому на помощь пришла сестра — набросился и на нее, нанеся несколько ударов канцелярскими ножницами, которые имел с собой. Дети убежали от нападающего, после чего рассказали о происшествии родителям, а те обратились в полицию.

Злоумышленник не успел нанести телесные повреждения мальчику, а вот у 13-летней девочки врачи диагностировали резаные раны и ссадины на шее. После оказания медицинской помощи, ее отпустили домой.

Правоохранители задержали злоумышленника: им оказался 31-летний львовянин, который на момент нападения на детей, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемого будут держать под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в мае в Харькове неизвестный вызвал скорую и напал на бригаду медиков.

Фокус также писал, что в Одессе 12 июня мужчина напал с ножом на работников ТЦК. Очевидцы сообщили, что мужчина убегал от военнослужащих, а когда его догнали — достал холодное оружие.