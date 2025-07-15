У Львові чоловік напав на дітей, які хотіли допомогти йому та викликати швидку

Діти у Львові намагались допомогти чоловіку, який лежав у закривавленому одязі. У результаті події 13-річна дівчина отримала різані рани та садна.

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Вдень 12 липня діти на вулиці Колійній у Львові побачили чоловіка, який лежав на залізничних коліях в закривавленому одязі. Вони підійшли до незнайомця та запропонували йому допомогу, а саме — викликати лікарів, на що чоловік відреагував неадекватно, повідомила поліція Львівської області.

Він накинувся на 12-річного хлопчика, а коли тому на допомогу прийшла сестра – накинувся й на неї, завдавши кількох ударів канцелярськими ножицями, які мав з собою. Діти втекли від нападника, після чого розповіли про подію батькам, а ті звернулись в поліцію.

Зловмисник не встиг завдати тілесних ушкоджень хлопчику, а от в 13-річної дівчинки лікарі діагностували різані рани та садна на шиї. Після надання медичної допомоги, її відпустили додому.

Правоохоронці затримали зловмисника: ним виявився 31-річний львів’янин, який на момент нападу на дітей, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, підозрюваного триматимуть під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у травні в Харкові невідомий викликав швидку і напав на бригаду медиків.

Фокус також писав, що в Одесі 12 червня чоловік напав з ножем на працівників ТЦК. Очевидці повідомили, що чоловік тікав від військовослужбовців, а коли його наздогнали — дістав холодну зброю.