Заказал убийство жены за 2000 долларов: в Ивано-Франковске будут судить мужчину и его сообщника (фото)

В Ивано-Франковске мужчина, который находился в процессе развода, вместе с сообщником нанял киллера, чтобы убить собственную жену за 2000 долларов.

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По информации Ивано-Франковской областной прокуратуры, в январе 2025 года во время развода мужчина решил отомстить жене. Сначала он хотел, чтобы ее избили. Для этого привлек своего знакомого.

Вместе они нашли исполнителя — ранее судимого мужчину. Однако впоследствии решили заказать не избиение, а убийство женщины. За это предложили исполнителю 2000 долларов.

Правоохранители вовремя остановили преступление — всех троих задержали. Двое заказчиков сейчас под стражей. Они также будут отвечать за незаконное хранение взрывного устройства.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее Фокус писал, что 22-летняя девушка похитила почти 50 тысяч долларов у мужчины во время первого свидания. Она воспользовалась тем, что мужчина заснул, и забрала деньги. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Также 12 июля в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области 41-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов из-за домашнего насилия. Правоохранители застрелили нападавшего.