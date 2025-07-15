Замовив убивство дружини за 2000 доларів: в Івано-Франківську судитимуть чоловіка та його спільника (фото)

В Івано-Франківську чоловік, який перебував у процесі розлучення, разом зі спільником найняв кілера, щоб убити власну дружину за 2000 доларів.

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За інформацією Івано-Франківської обласної прокуратури, у січні 2025 року під час розлучення чоловік вирішив помститися дружині. Спершу він хотів, щоб її побили. Для цього залучив свого знайомого.

Разом вони знайшли виконавця — раніше судимого чоловіка. Однак згодом вирішили замовити не побиття, а вбивство жінки. За це запропонували виконавцю 2000 доларів.

Правоохоронці вчасно зупинили злочин — усіх трьох затримали. Двоє замовників зараз під вартою. Вони також відповідатимуть за незаконне зберігання вибухового пристрою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше Фокус писав, що 22-річна дівчина викрала майже 50 тисяч доларів у чоловіка під час першого побачення. Вона скористалась тим, що чоловік заснув, і забрала гроші. Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Також 12 липня у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині 41-річний чоловік кинув гранату в поліціянтів, які приїхали на виклик через домашнє насильство. Правоохоронці застрелили нападника.