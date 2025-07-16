Песчаная буря охватила Одессу: в городе повалены деревья, оборваны провода и минная опасность на пляжах

Одессу накрыла мощная буря: ветер поднял облака пыли, валит деревья и создает угрозу на побережье. На нескольких улицах города зафиксировано падение деревьев на авто и оборванные провода.

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Сильный шквальный ветер поднял в воздух песчаную завесу, в результате чего в разных районах Одессы начали падать ветки и целые деревья. Так, на улице Старопортофранковской дерево рухнуло прямо на киоск с шаурмой, а на улице Заболотного сразу два авто оказались под обломками деревьев, еще одно получило повреждения. Фокус собрал в материале всю актуальную информацию.

Местные жители сообщают, что буря обрывает электропровода, ветки летят прямо на дороги и тротуары. Из-за опасности власти призывают одесситов оставаться дома и не парковать авто под деревьями или линиями электропередач.

В Одессе порывы ветра до 20 м/с

Как отметил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ураган с порывами ветра до 20 м/с продлится до конца дня. Из-за непогоды усилилась минная опасность на побережье Черного моря. В результате шторма могут сорваться с якорей морские мины, которые представляют угрозу как на берегу, так и в воде.

Одесская мэрия опубликовала официальное предупреждение: "Просим жителей быть особенно внимательными, ограничить передвижение по городу, не приближаться к деревьям и не оставлять возле них автомобили. Из-за непогоды повышается риск падения веток и кабелей".

Также в очередной раз отмечается: находиться на пляжах и купаться сейчас крайне опасно. В случае обнаружения мин или подозрительных объектов следует немедленно звонить в полицию по номеру 102.

Пока официальной информации о разрушении инфраструктуры не поступало. Но жители города делятся фото и видео последствий непогоды в соцсетях, в частности с жилмассива Котовского, центра и Пересыпи.

Как писал Фокус, недавно в Одессе на пляж выбросило обломки дрона.

Сильная буря с грозой и шквальным ветром накрыла Львов вечером 7 июля.