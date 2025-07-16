Піщана буря охопила Одесу: у місті повалені дерева, обірвані дроти й мінна небезпека на пляжах

Одесу накрила потужна буря: вітер здійняв хмари пилу, валить дерева та створює загрозу на узбережжі. На кількох вулицях міста зафіксовано падіння дерев на авто та обірвані дроти.

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Сильний шквальний вітер здійняв у повітря піщану завісу, внаслідок чого у різних районах Одеси почали падати гілки й цілі дерева. Так, на вулиці Старопортофранківській дерево звалилося прямо на кіоск із шаурмою, а на вулиці Заболотного одразу два авто опинилися під уламками дерев, ще одне отримало пошкодження. Фокус зібрав в матеріалі усю актуальну інформацію.

Місцеві мешканці повідомляють, що буря обриває електропроводи, гілки летять просто на дороги й тротуари. Через небезпеку влада закликає одеситів залишатися вдома та не паркувати авто під деревами чи лініями електропередач.

В Одесі пориви вітру до 20 м/с

Як зазначив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, буревій із поривами вітру до 20 м/с триватиме до кінця дня. Через негоду посилилася мінна небезпека на узбережжі Чорного моря. Внаслідок шторму можуть зірватися з якорів морські міни, які становлять загрозу як на березі, так і у воді.

Одеська мерія опублікувала офіційне попередження: "Просимо мешканців бути особливо уважними, обмежити пересування містом, не наближатися до дерев та не залишати біля них автомобілі. Через негоду підвищується ризик падіння гілок і кабелів".

Також вчергове наголошується: перебувати на пляжах та купатися нині вкрай небезпечно. У разі виявлення мін чи підозрілих об’єктів слід негайно телефонувати до поліції за номером 102.

Наразі офіційної інформації про руйнування інфраструктури не надходило. Але мешканці міста діляться фото й відео наслідків негоди у соцмережах, зокрема з житломасиву Котовського, центру та Пересипу.

Як писав Фокус, нещодавно в Одесі на пляж викинуло уламки дрона.

Сильна буря з грозою та шквальним вітром накрила Львів увечері 7 липня.