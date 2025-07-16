На Буковине запретили поездки на мотоциклах и мопедах: когда будут действовать ограничения
В Черновицкой области ввели новые ограничения для мотоциклистов. Отныне передвижение шумного двухколесного транспорта в Глыбокской громаде ограничено с 22:00 до 8:00. А мотоциклы с неисправными или "громкими" глушителями вообще запрещено использовать круглосуточно.
Такое решение принял исполнительный комитет Глыбокского поселкового совета, объясняя его повышенной опасностью во время воздушных тревог. По словам местных властей, звук мотоциклов и скутеров с модифицированными выхлопными системами часто напоминает звук вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед", что может дезориентировать население и мешать реагированию на угрозу.
"Во время, когда Украина ежедневно противостоит атакам врага, тишина приобретает особое значение. Громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно детей, пожилых людей и семей военных", — говорится в сообщении общины на Facebook.
Что запрещено?
- С 22:00 до 08:00 — движение мотоциклов, скутеров и мотороллеров, уровень шума которых превышает установленные санитарные нормы.
- Круглосуточно — использование мототранспорта с неисправными глушителями или измененными выхлопными системами, усиливающими шум.
Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Нацполиция. В вечернее и ночное время будут проводиться рейды, также правоохранители будут реагировать на жалобы жителей.
Реакция общества не заставила себя ждать. Большинство поддержало инициативу и призвало к более жесткому контролю:
"Невозможно выйти с ребенком в коляске — звук такой, что малыш заливается слизью. Этим мотоводителям хоть бы совесть имели", — написала одна из жительниц.
Некоторые пользователи отметили необходимость подобного решения и в других общинах, но были и те, кто выразил сомнения относительно юридической обоснованности ограничений.
Однако власти Глыбокской громады призвали водителей не нарушать правила и проявлять уважение к тишине, которая сегодня — вопрос безопасности, а не только комфорта.
Как писал Фокус, в Украине работают над законопроектом, который позволит запретить автомобили без глушителей. Они звучат как иранские дроны Shahed и могут пугать прохожих.
В июне 2022 года украинцам запретили запускать праздничные салюты и фейерверки и ездить на автомобилях без глушителей.