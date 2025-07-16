На Буковині заборонили поїздки на мотоциклах та мопедах: коли діятимуть обмеження

У Чернівецькій області запровадили нові обмеження для мотоциклістів. Відтепер пересування гучного двоколісного транспорту в Глибоцькій громаді обмежено з 22:00 до 8:00. А мотоцикли з несправними або "гучними" глушниками взагалі заборонено використовувати цілодобово.

Related video

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Глибоцької селищної ради, пояснюючи його підвищеною небезпекою під час повітряних тривог. За словами місцевої влади, звук мотоциклів та скутерів з модифікованими вихлопними системами часто нагадує звук ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед", що може дезорієнтувати населення та заважати реагуванню на загрозу.

"У час, коли Україна щодня протистоїть атакам ворога, тиша набуває особливого значення. Гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо дітей, літніх людей і родин військових", – йдеться у повідомленні громади на Facebook.

Що заборонено?

З 22:00 до 08:00 – рух мотоциклів, скутерів і моторолерів, рівень шуму яких перевищує встановлені санітарні норми.

Цілодобово – використання мототранспорту з несправними глушниками або зміненими вихлопними системами, що посилюють шум.

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватиме Нацполіція. У вечірній і нічний час проводитимуться рейди, також правоохоронці реагуватимуть на скарги жителів.

Реакція громади не забарилася. Більшість підтримала ініціативу та закликала до жорсткішого контролю:

"Неможливо вийти з дитиною у візочку – звук такий, що малюк заливається слизами. Цим мотоводіям хоч би совість мали", – написала одна з жительок.

Деякі користувачі наголосили на необхідності подібного рішення і в інших громадах, але були й ті, хто висловив сумніви щодо юридичної обґрунтованості обмежень.

Однак влада Глибоцької громади закликала водіїв не порушувати правила й виявляти повагу до тиші, яка сьогодні – питання безпеки, а не лише комфорту.

Як писав Фокус, в Україні працюють над законопроєктом, який дозволить заборонити автомобілі без глушників. Вони звучать як іранські дрони Shahed та можуть лякати перехожих.

У червні 2022 року українцям заборонили запускати святкові салюти та феєрверки та їздити на автомобілях без глушників.