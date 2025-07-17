"Подпольный стендап", телеканалы и издательства: какие еще компании получили бронь от мобилизации

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило компаниям "Суперсиметрия" Святослава Вакарчука и проекту "Подпольный стендап" комика Святослава Загайкевича статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Также в список попали издательства и телеканалы.

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Эти компании, а также ряд других, согласно приказам Минкультуры с 9 мая по 16 июля, соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, и им предоставлен такой статус, сообщает "Интерфакс-Украина".

Этот статус имеет ООО "Суперсиметрия" — это компания, представляющая права на все произведения группы "Океан Эльзы", ее основателем является певец Святослав Вакарчук. И ООО "Подпольный стендап" — это украинский стендап-проект, основателем которого является комик Святослав Загайкевич. По данным клуба Forbes "Подпольный Стендап" является одним из крупнейших игроков рынка среди стендап-клубов.

Кому еще предоставили статус "критически важных"

Кроме того, статус подтвержден или предоставлен: ООО "Медиацентр "Вести", ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия"), ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология"), ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ), ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина", ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна"), ООО "Винж 4" (канал "Бигуди"), ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина"), АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус", ООО "Украинская радио группа", ГП "Национальный центр Александра Довженко" и Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко".

Среди прочего статус подтвержден и предоставлен: ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт", ООО "Нью фридом", ООО "Поларт", ООО "Новый горизонт", ООО "НФ", ООО "ПКА Групп", ООО "Диджиталс солюшнс" и ООО "СЭС Сириус Украина".

Ранее Минкультуры подтвердило статус критически важных: "Мы-Украина", "5 канал", "1+1", "Прямой", "Интер", ICTV, "Новый канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медиа", "Радио любви", "Кинокит", "Зеонбуд", "Укринформ", "Белсат", Sky News, "Мир наизнанку", "ТЕТ", "2+2", "Киевстар ТВ" и Viasat, М1, М2, "ТРК Люкс" ("24 канал", "Люкс FM", "Радио Maximum", "Радио Nostalgie", Zaxid.net, "Футбол 24"), sweet.tv, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Рудана", ГАК "Укрвидавполиграфия", музыкальным группам "Без обмежень" и "Бумбокс", и нескольким десяткам других предприятий и организаций, а также более 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капеллам, оркестрам, заповедникам, музеям, библиотекам, заповедникам и профильным учебным заведениям.

Напомним, Андрей Хлывнюк, лидер украинской группы "Бумбокс" прокомментировал решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставить коллективу статус критически важного предприятия. Певец отметил, что не считает команду критически важной.

А Фокус ранее уже писал о том, какие украинские компании получили статус критически важных. Тогда в список попали библиотеки.