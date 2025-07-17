"Підпільний стендап", телеканали та видавництва: які ще компанії отримали бронь від мобілізації

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало компаніям "Суперсиметрія" Святослава Вакарчука і проєкту "Підпільний стендап" коміка Святослава Загайкевича статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також в список потрапили видавництва та телеканали.

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Ці компанії, а також ряд інших, згідно з наказами Мінкультури з 9 травня по 16 липня, відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм надано такий статус, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цей статус має ТОВ "Суперсиметрія" – це компанія, що представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи", її засновником є співак Святослав Вакарчук. І ТОВ "Підпільний стендап" – це український стендап-проєкт, засновником якого є комік Святослав Загайкевич. За даними клубу Forbes "Підпільний Стендап" є одним з найбільших гравців ринку серед стендап-клубів.

Кому ще надали статус "критично важливих"

Крім того, статус підтверджено або надано: ТОВ "Медіацентр "Вісті", ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"), ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"), ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ), ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "Українська радіо група", ДП "Національний центр Олександра Довженка" і Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків".

Серед іншого статус підтверджено і надано: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat, М1, М2, "ТРК Люкс" ("24 канал", "Люкс FM", "Радіо Maximum", "Радіо Nostalgie", Zaxid.net, "Футбол 24"), sweet.tv, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Рудана", ДАК "Укрвидавполіграфія", музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс", та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам, заповідникам і профільним навчальним закладам.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк, лідер українського гурту "Бумбокс" прокоментував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України надати колективу статус критично важливого підприємства. Співак зауважив, що не вважає команду критично важливою.

А Фокус раніше вже писав про те, які українські компанії отримали статус критично важливих. Тоді до списку потрапили бібліотеки.