Ложь ради пиара: прокурор объяснил, почему не декларировал шикарный особняк с "Супермами"

Чиновника прокуратуры Александра Малеева со скандалом уволили после участия в шоу "Супермама". В эпизодах снялись его бывшая жена Татьяна Малеева и нынешняя — Анна Малеева, женщины хвастались жизнью в достатке и домом под Киевом.

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Малеев работал в органах прокуратуры 20 лет, и с 22 декабря 2023 года занимал должность заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры. Об этом известно из решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В "Супермаме" показали, что он содержит пятерых детей и проживает в частном доме в Буче. Однако сумма аренды такого особняка на месяц могла бы превышать его официальную зарплату, которая составляет примерно 70 тысяч гривен.

Сам прокурор объяснил, что дом из сюжета на самом деле принадлежит не ему. Его предоставила в безвозмездное пользование на время съемок (с 24 по 31 июля) семья двоюродной сестры его жены. Фактически же, по словам Малеева, его жена и дети живут в Одессе, а он снимает однокомнатную квартиру в Киеве. Однако это жилье не подходило для съемок как жилье, где живет семья с тремя детьми.

Дом, который показали в шоу "Супермама" Фото: СТБ

В подтверждение своих слов прокурор показал переписку Анны со своей сестрой о доме и с редактором СТБ о месте и времени съемок. Он отметил, что поэтому не должен был указывать это имение в своей декларации.

Однако комиссия отметила, что фактически Малеев и его семья в 2023-2024 годах проживали в доме в селе Рославичи Киевской области и в квартире площадью 73 м2 в Одессе. В декларации прокурор об этом не упомянул.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на общую сумму 3 800 000,00 грн, что составляет размер более 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату подачи декларации", — говорится в решении.

По словам Малеева, Татьяна написала книгу о воспитании общих детей после развода и согласилась на участие в "Супермаме", чтобы ее продвинуть. Он отметил, что "все сказанное его женой и бывшей женой на телевизионном шоу нельзя воспринимать за правду, поскольку формат телепередачи предусматривает соревнование, а потому его участники не искренни в своих высказываниях". Кроме того, он отметил, что съемки заняли неделю, а в эфир попало лишь менее часа материала. В то же время редакторы строили эпизоды так, чтобы зрителям было интересно.

Прокурор подчеркнул, что ни его бывшая, ни нынешняя жена не заявляли об их содержании. По его словам, Татьяна свою однокомнатную квартиру, "которая является довольно скромной", снимает сама. Расходы на детей они фактически делят пополам. Он заверил, что любую названную в программе сумму с женщины "требовали редакторы", ведь ответ о содержании детей отцом, когда они проживают вместе, их якобы не устраивал.

При этом самому Малееву таких вопросов не задавали, поэтому возразить этого он не мог. Кроме того, его не спрашивали и о правах собственности на показанный дом. Разговоры касались только его отношений с Анной и Татьяной, а также воспитания детей. Прокурор заверил, что согласился сниматься в "Супермаме" для продвижения идеи соотцовства, а не демонстрации уровня жизни или личной популярности. Бывшая жена его слова подтвердила.

Однако объяснения не спасли прокурора от последствий. Комиссия решила привлечь его к дисциплинарной ответственности и уволить с должности.

Напомним, в шоу "Супермама" утверждалось, что Александр Малеев снимает дом в Буче для жены Анны, стоимость которого — более 120 тысяч гривен, и квартиру для своей экс-избранницы Татьяны за 15 тысяч гривен, а также тратит на детей от первого брака 30 тысяч гривен. То есть ежемесячные расходы прокурора, если верить сюжетам, составляли не менее 165 тысяч гривен.

Дом, показанный в телешоу, стоит посреди леса и имеет несколько этажей, а его заявленная Анной площадь составляет 130 квадратных метров. Жена Малеева утверждала в шоу, что семья живет на два города, и в это имение он приезжает на выходные.