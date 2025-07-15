Как выглядит имение прокурора, жена которого вляпалась в скандал на шоу "Супермама" (фото)

Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александр Малеев не вносил в ежегодную декларацию аренду элитного дома в Киевской области примерно за $3 тыс., а его жена приняла участие в шоу "Супермама" и показала недешевый образ жизни семьи.

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Более того, бывшая жена Малеева также участвовала в программе и рассказывала, что тот арендует для нее и детей квартиру за 15 тыс. грн и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Об этом пишет Слідство. Інфо.

Дом прокурора показали в шоу

Жена чиновника Анна Малеева рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Также она добавила, что не интересовалась стоимостью. Аренду дома Малеев в декларации не указывал. По подсчетам журналистов, аренда такой недвижимости может стоить около $3 тыс. в месяц.

В частности, жена чиновника рассказала, что ее семья живет на два города — Одесса и Киев. И когда они живут в Буче, Малеев приезжает на выходные.

Недвижимость расположена в лесной местности. Дом имеет несколько этажей.

Дом Александра Малеева Фото: СТБ Дом Александра Малеева Фото: СТБ

Кроме этого, прокурор не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Анна улетела в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило их дочери получить гражданство США.

Дом Александра Малеева Фото: СТБ Дом Александра Малеева Фото: СТБ

Жена чиновника призналась, что самостоятельно оплатила только перелет, а расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.

Дом Александра Малеева Фото: СТБ

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал из-за агрессивного общения с полицейскими после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль авто 15-летнего крестника.

Через год после "появления в телевизоре" прокурора Малеева уволили.

Кроме того, блогерша Елена Мандзюк, известная своей активной проукраинской позицией, за последние 3 месяца заработала почти 494 тысячи гривен.