Как выглядит имение прокурора, жена которого вляпалась в скандал на шоу "Супермама" (фото)
Заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры Александр Малеев не вносил в ежегодную декларацию аренду элитного дома в Киевской области примерно за $3 тыс., а его жена приняла участие в шоу "Супермама" и показала недешевый образ жизни семьи.
Более того, бывшая жена Малеева также участвовала в программе и рассказывала, что тот арендует для нее и детей квартиру за 15 тыс. грн и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Об этом пишет Слідство. Інфо.
Дом прокурора показали в шоу
Жена чиновника Анна Малеева рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Также она добавила, что не интересовалась стоимостью. Аренду дома Малеев в декларации не указывал. По подсчетам журналистов, аренда такой недвижимости может стоить около $3 тыс. в месяц.
В частности, жена чиновника рассказала, что ее семья живет на два города — Одесса и Киев. И когда они живут в Буче, Малеев приезжает на выходные.
Недвижимость расположена в лесной местности. Дом имеет несколько этажей.
Кроме этого, прокурор не указывал в декларации расходы на роды жены, которые состоялись в США. Анна улетела в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить ребенка, что позволило их дочери получить гражданство США.
Жена чиновника призналась, что самостоятельно оплатила только перелет, а расходы на роды и проживание были покрыты правительством США.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Звезда шоу "Супермама" Анастасия "Мамасита" попала в скандал из-за агрессивного общения с полицейскими после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль авто 15-летнего крестника.
- Через год после "появления в телевизоре" прокурора Малеева уволили.
Кроме того, блогерша Елена Мандзюк, известная своей активной проукраинской позицией, за последние 3 месяца заработала почти 494 тысячи гривен.