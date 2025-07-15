Який вигляд має маєток прокурора, дружина якого вляпалась у скандал на шоу "Супермама" (фото)

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку в Київській області приблизно за $3 тис., а його дружина взяла участь у шоу "Супермама" та показала недешевий спосіб життя родини.

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Ба більше, колишня дружина Малєєва також брала участь у програмі та розповідала, що той орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн і сплачує 30 тис. грн щомісячно. Про це пише Слідство. Інфо.

Будинок прокурора показали в шоу

Дружина посадовця Ганна Малєєва розповіла, що родина орендує будинок у Бучі площею 130 квадратних метрів. Також вона додала, що не цікавилася вартістю. Оренду будинку Малєєв у декларації не вказував. За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може коштувати близько $3 тис. на місяць.

Зокрема, дружина посадовця розповіла, що її родина живе на два міста — Одеса та Київ. І коли вони мешкають у Бучі, Малєєв приїздить на вихідні.

Нерухомість розташована в лісовій місцевості. Будинок має кілька поверхів.

Будинок Олександра Малєєва Фото: СТБ Будинок Олександра Малєєва Фото: СТБ

Окрім цього, прокурор не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Ганна полетіла до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило їхній доньці отримати громадянство США.

Будинок Олександра Малєєва Фото: СТБ Будинок Олександра Малєєва Фото: СТБ

Дружина посадовця зізналася, що самостійно сплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

Будинок Олександра Малєєва Фото: СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка шоу "Супермама" Анастасія "Мамасіта" втрапила в скандал через агресивне спілкування з поліцейськими після того, як вона, будучи в нетверезому стані, посадила за кермо авто 15-річного похресника.

Через рік після "появи в телевізорі" прокурора Малєєва звільнили.

Крім того, блогерка Олена Мандзюк, відома своєю активною проукраїнською позицією, за останні 3 місяці заробила майже 494 тисячі гривень.