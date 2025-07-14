Живе у заповідній зоні: звільнили прокурора, чиї дружини "засвітились в телевізорі", — розслідувачі

Дві дружини прокурора Олександра Малєєва, попередня та теперішня, допомогла розслідувачам, які вивчали його статки. Жінки взяли участь у телепроєкті "Супермама" і відкрито показали незадеклароване майно посадовця. При цьому один будинок — у заповідній зоні. Через рік після "появи в телевізорі" прокурора звільнили.

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Ганна Малєєва, теперішня дружина, та Тетяна Малєєва, колишня, запросили телевізійників у будинки, в яких мешкають разом з дітьми. При цьому оренду оплачує теперішній та колишній чоловік, розповів проєкт "Слідство. Інфо". Водночас розслідувачі звернули увагу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке з'явилось 9 липня 2025 року. У рішенні вказано, що Малєєва звільняють з посади заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Справа прокурора - телепередача з дружиною прокурора

У повідомленні на порталі комісії ідеться про те, що Олександра Малєєва притягують до дисциплінарної відповідальності й карають звільненням. У тексті не вказано, яка причина такого рішення. Втім, "Слідство. Інфо" пов'язало це звільнення з телепередачею. Розслідувачі зауважили, що на "Супермамі" дружини показали орендовані будинок та квартиру, яких не було в електронній декларації. Крім того, висока ціна оренди не відповідала доходам, які фігурант отримував у прокуратурі.

Справа прокурора — деталі розслідування

"Слідство.Інфо" розповіло, що саме викрила скандальна телепередача 8 сезону (51 випуск) від 24 листопада 2024 року. У телепередачі змагались за звання кращих матерів та господинь дві учасниці — Ганна та Тетяна. З'ясувалось, що прокурор платить за оренду помешкань у обох випадках. У статті розслідувачів назвали об'єкти, витрати та питання, які вони викликають.

Оренда будинку для Ганни у Бучі Київській області — площа 130 кв. м, 3 тис. дол. щомісяця. (близько 124 тис. грн по курсу НБУ). Вартість оренди — оцінка розслідувачів. Також вони зауважили, що споруда стоїть у заповідній зоні, де будувати заборонено. Оренда квартири для Тетяни, ексдружини, — 15 тис. грн щомісяця. Виплати Тетяні на дітей — 30 тис. грн. Виплати на пологи дружини в США — сума не вказана.

В електронній декларації прокурора вказано, що його річний дохід у 2024 році, — 1 344 098 грн. Можна підрахувати витрати, про які написало "Слідство.Інфо", — це, орієнтовно, 165 тис. грн на місяць, тобто 1 980 000 грн на рік (без врахування харчування, одягу тощо). Бачимо неспівпадіння витрат та доходів у розмірі понад пів мільйона гривень.

У матеріалі медіа також навели скриншоти телепередачі, на яких можна побачити, в яких умовах живе прокурор. Тим часом у деклараціях за 2024-25 роки — п'ять квартир у Києві та Одесі, три автомобілі (HYUNDAI SANTA FE, FORD FIESTA, NISSAN TEANA).

Справа прокурора - будинок Малєєва Справа прокурора - вітальня у будинку Малєєва Справа прокурора - кухня у будинку Малєєва Справа прокурора - спальня у будинку Малєєва

Зазначимо, в лютому Фокус писав про справу прокурорів, які фігурували у скандалі зі зловживаннями у Хмельницькому МСЕК. OBOZ.UA повідомив, що частину з них звільнили, а потім працевлаштуй в інших підрозділах прокуратури.

Нагадуємо, 14 липня медіа повідомили про справу зі зловживанням в МОЗ, пов'язану з розподілом державних коштів.