Живет в заповедной зоне: уволили прокурора, чьи жены "засветились в телевизоре", — расследователи

Две жены прокурора Александра Малеева, предыдущая и нынешняя, помогли расследователям, которые изучали его состояние. Женщины приняли участие в телепроекте "Супермама" и открыто показали незадекларированное имущество чиновника. При этом один дом — в заповедной зоне. Через год после "появления в телевизоре" прокурора уволили.

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Анна Малеева, нынешняя жена, и Татьяна Малеева, бывшая, пригласили телевизионщиков в дома, в которых живут вместе с детьми. При этом аренду оплачивает нынешний и бывший муж, рассказал проект "Слідство. Інфо". В то же время расследователи обратили внимание на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которое появилось 9 июля 2025 года. В решении указано, что Малеева увольняют с должности заместителя руководителя Специализированной экологической прокуратуры.

Дело прокурора — телепередача с женой прокурора

В сообщении на портале комиссии говорится о том, что Александра Малеева привлекают к дисциплинарной ответственности и наказывают увольнением. В тексте не указано, какова причина такого решения. Впрочем, "Слідство. Інфо" связало это увольнение с телепередачей. Расследователи отметили, что на "Супермаме" жены показали арендованные дом и квартиру, которых не было в электронной декларации. Кроме того, высокая цена аренды не соответствовала доходам, которые фигурант получал в прокуратуре.

Дело прокурора — детали расследования

"Слідство.Інфо" рассказало, что именно разоблачила скандальная телепередача 8 сезона (51 выпуск) от 24 ноября 2024 года. В телепередаче соревновались за звание лучших матерей и хозяек две участницы — Анна и Татьяна. Выяснилось, что прокурор платит за аренду в обоих случаях. В статье расследователей назвали объекты, расходы и вопросы, которые они вызывают.

Аренда дома для Анны в Буче Киевской области — площадь 130 кв. м, 3 тыс. долл. ежемесячно (около 124 тыс. грн по курсу НБУ). Стоимость аренды — оценка расследователей. Также они отметили, что сооружение стоит в заповедной зоне, где строить запрещено. Аренда квартиры для Татьяны, экс-жены, — 15 тыс. грн ежемесячно. Выплаты Татьяне на детей — 30 тыс. грн. Выплаты на роды жены в США — сумма не указана.

В электронной декларации прокурора указано, что его годовой доход в 2024 году — 1 344 098 грн. Можно подсчитать расходы, о которых написало "Слідство.Інфо", — это, ориентировочно, 165 тыс. грн в месяц, то есть 1 980 000 грн в год (без учета расходов на питание, одежду и т.д.). Видим несовпадение расходов и доходов на более полумиллиона гривен.

В материале медиа также привели скриншоты телепередачи, на которых можно увидеть, в каких условиях живет прокурор. Между тем в декларациях за 2024-25 годы — пять квартир в Киеве и Одессе, три автомобиля (HYUNDAI SANTA FE, FORD FIESTA, NISSAN TEANA).

Дело прокурора — дом Малеева Дело прокурора — гостиная в доме Малеева Дело прокурора — кухня в доме Малеева Дело прокурора — спальня в доме Малеева

Отметим, в феврале Фокус писал о деле прокуроров, которые фигурировали в скандале со злоупотреблениями в Хмельницком МСЭК. OBOZ.UA сообщил, что часть из них уволили, а затем трудоустроили в других подразделениях прокуратуры.

Напоминаем, 14 июля медиа сообщили о деле со злоупотреблением в Минздраве, связанном с распределением государственных средств.