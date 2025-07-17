Брехня заради піару: прокурор пояснив, чому не декларував шикарний маєток з "Супермами"

Посадовця прокуратури Олександра Малєєва зі скандалом звільнили після участі в шоу «Супермама». В епізодах знялися його колишня дружина Тетяна Малєєва та нинішня — Ганна Малєєва, жінки хизувались життям у достатку та маєтком під Києвом.

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Малєєв працював в органах прокуратури 20 років, і з 22 грудня 2023 року обіймав посаду заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури. Про це відомо з рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

У "Супермамі" показали, що він утримує п’ятьох дітей та проживає у приватному будинку в Бучі. Однак сума оренди такого маєтку на місяць могла б перевищувати його офіційну зарплату, яка становить приблизно 70 тисяч гривень.

Сам прокурор пояснив, що будинок з сюжету насправді належить не йому. Його надала у безоплатне користування на час зйомок (з 24 до 31 липня) сім’я двоюрідної сестри його дружини. Фактично ж, зі слів Малєєва, його дружина й діти живуть в Одесі, а він винаймає однокімнатну квартиру у Києві. Однак це житло не підходило для зйомок як житло, де мешкає родина з трьома дітьми.

Будинок, який показали у шоу "Супермама" Фото: СТБ

На підтвердження своїх слів прокурор показав листування Ганни зі своєю сестрою про будинок та з редактором СТБ про місце й час зйомок. Він наголосив, що тому не мав зазначати цей маєток у своїй декларації.

Однак комісія зазначила, що фактично Малєєв і його родина у 2023-2024 роках проживали у будинку в селі Рославичі на Київщині та у квартирі площею 73 м2 в Одесі. У декларації прокурор про це не згадав.

"Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 3 800 000,00 грн, що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації", — йдеться у рішенні.

Зі слів Малєєва, Тетяна написала книгу про виховання спільних дітей після розлучення й погодилась на участь в "Супермамі", щоб її просунути. Він зауважив, що "все сказане його дружиною та колишньою дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду, оскільки формат телепередачі передбачає змагання, а тому його учасники є не щирими у своїх висловлюваннях". Окрім того, він наголосив, що зйомки зайняли тиждень, а в ефір потрапило лише менш як година матеріалу. Водночас редактори будували епізоди так, щоб глядачам було цікаво.

Прокурор підкреслив, що ані його колишня, ані нинішня дружина не заявляли про їх утримання. З його слів, Тетяна свою однокімнатну квартиру, "яка є доволі скромною", винаймає сама. Витрати на дітей вони фактично ділять навпіл. Він запевнив, що будь-яку названу у програмі суму з жінки "вимагали редактори", адже відповідь про утримання дітей батьком, коли вони проживають разом, їх нібито не влаштовувала.

При цьому самому Малєєву таких запитань не ставили, тож заперечити цього він не міг. Окрім того, його не питали й про права власності на показаний будинок. Розмови стосувались лише його стосунків з Ганною і Тетяною, а також виховання дітей. Прокурор запевнив, що погодився зніматись у "Супермамі" задля просування ідеї співбатьківства, а не демонстрації рівня життя або особистої популярності. Колишня дружина його слова підтвердила.

Однак пояснення не врятували прокурора від наслідків. Комісія вирішила притягнути його до дисциплінарної відповідальності та звільнити з посади.

Нагадаємо, у шоу "Супермама" стверджувалось, що Олександр Малєєв винаймає будинок у Бучі для дружини Ганни, вартість якого — понад 120 тисяч гривень, і квартиру для своєї ексобраниці Тетяни за 15 тисяч гривень, а також витрачає на дітей з першого шлюбу 30 тисяч гривень. Тобто щомісячні витрати прокурора, якщо вірити сюжетам, становили щонайменше 165 тисяч гривень.

Будинок, показаний у телешоу, стоїть посеред лісу та має кілька поверхів, а його заявлена Ганною площа становить 130 квадратних метрів. Дружина Малєєва стверджувала у шоу, що сім’я живе на два міста, і в цей маєток він приїжджає на вихідні.