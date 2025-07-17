Уникальный случай: во Львове врачи вырастили часть печени в организме 10-месячного ребенка (фото)

Хирурги детской больницы Святого Николая во Львове впервые выполнили крайне редкую для мировой медицины операцию, чтобы спасти жизнь маленького Демьяна из Буковины.

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Ребенок страдал от огромной злокачественной опухоли печени. Доля здоровой ткани составляла лишь 15%, сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Болезнь у малыша обнаружили, когда ему было всего четыре месяца. Он потерял аппетит, перестал набирать вес, а его кожа побледнела.

Буковинские врачи отправили ребенка к коллегам во Львов, в больницу Святого Николая, где функционирует единственный в западных областях Украины Центр холестатических заболеваний у детей.

Проведя биопсию, медики выяснили, что опухоль занимает 8 сантиметров из 12 (длина всего органа) и поразила все четыре сектора печени. Основная локализация опухоли пришлась как раз на центр органа, где проходят главные сосуды. Ребенка отнесли к категории пациентов высокого риска.

Жизнь мальчика буквально висела на волоске, и счет шел на недели, поэтому врачи немедленно приступили к химиотерапии. За четыре месяца им удалось вдвое снизить размеры опухоли. Однако угроза жизни никуда не делась, и требовалось более кардинальное решение.

Спасти ребенка могла только операция, однако о трансплантации даже речи быть не могло, поскольку малыш весил всего 8 кг, а с таким весом процент выживаемости после пересадки критически низкий.

Врачи всерьез задумались об ALPPS. Это новый метод, и в мире проводят лишь несколько таких операций в год. Он подразумевает кардинальную резекцию, то есть почти полное удаление печени.

Операция, которую провели ребенку, делается всего нескольким детям в год по всему миру Фото: Первое медобъединение Львова

Посоветовавшись с польскими коллегами, львовские детские хирурги решились впервые провести операцию в Украине, поскольку это – единственный способ побороться за жизнь Демьяна.

К этому сверхсложному вмешательству готовились месяц, совещались с иностранными специалистами и привлекли коллегу — ведущего взрослого кардиохирурга Первого медобъединения Львова.

Во время первого этапа хирурги разделили части печени на здоровую и пораженную опухолью. Сосуды, питавшие "больной" участок, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган при этом продолжал выполнять свою функцию.

15% обособленных здоровых тканей печени через неделю после вмешательства выросли вчетверо.

Таким образом медикам удалось из критического малого объема вырастить достаточное количество ткани для следующего этапа операции. Это позволило хирургам взяться за удаление пораженной опухолью части органа.

Команда врачей с маленьким пациентом Фото: Первое медобъединение Львова

Для выполнения второго этапа детские специалисты привлекли руководителя Центра кардиохирургии больницы Святого Пантелеймона Романа Домашича, поскольку новообразование частично поразило нижнюю полую вену, выводящую очищенную кровь из органа.

Чтобы не останавливать кровообращение ребенка, сосуд нужно было очень оперативно заменить — менее чем за полчаса.

Опытный кардиохирург справился за 14 минут, а детские специалисты Александр Калинчук, Андрей Дворакевич и Денис Коноплицкий смогли полностью удалить больную часть печени.

Операция прошла успешно, и сейчас мальчик продолжает получать химиотерапию. Результаты показывают, что печень регенерировала до своего полного размера и работает без сбоев.

К Демьяну вернулся аппетит, и ребенок начал набирать вес, а врачи верят в его выздоровление.

Демьян со своими родителями Фото: Первое медобъединение Львова

Ранее Фокус писал, что львовские врачи дважды пересадили пациенту донорское сердце.

Мы также писали, что директор Института сердца под обстрелами вез донорский орган, чтобы пересадить его ребенку.