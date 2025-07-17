Унікальний випадок: у Львові лікарі виростили частину печінки в організмі 10-місячної дитини (фото)

Хірурги дитячої лікарні Святого Миколая у Львові вперше виконали вкрай рідкісну для світової медицини операцію, щоб врятувати життя маленького Дем'яна з Буковини.

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Дитина страждала від величезної злоякісної пухлини печінки. Частка здорової тканини становила лише 15%, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Хворобу в малюка виявили, коли йому було лише чотири місяці. Він втратив апетит, перестав набирати вагу, а його шкіра зблідла.

Буковинські лікарі відправили дитину до колег у Львів, у лікарню Святого Миколая, де функціонує єдиний у західних областях України Центр холестатичних захворювань у дітей.

Провівши біопсію, медики з'ясували, що пухлина займає 8 сантиметрів із 12 (довжина всього органа) і вразила всі чотири сектори печінки. Основна локалізація пухлини припала якраз на центр органу, де проходять головні судини. Дитину віднесли до категорії пацієнтів високого ризику.

Життя хлопчика буквально висіло на волосині, і рахунок йшов на тижні, тож лікарі негайно приступили до хіміотерапії. За чотири місяці їм вдалося вдвічі знизити розміри пухлини. Однак загроза життю нікуди не поділася, і було потрібне більш кардинальне рішення.

Врятувати дитину могла тільки операція, проте про трансплантацію навіть мови бути не могло, оскільки малюк важив лише 8 кг, а з такою вагою відсоток виживання після пересадки критично низький.

Лікарі всерйоз задумалися про ALPPS. Це новий метод, і у світі проводять лише кілька таких операцій на рік. Він передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки.

Операція, яку провели дитині, робиться лише кільком дітям на рік по всьому світу Фото: Перше медоб’єднання Львова

Порадившись із польськими колегами, львівські дитячі хірурги зважилися вперше провести операцію в Україні, оскільки це — єдиний спосіб поборотися за життя Дем'яна.

До цього надскладного втручання готувалися місяць, радилися з іноземними фахівцями та залучили колегу — провідного дорослого кардіохірурга Першого медоб'єднання Львова.

Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорову й уражену пухлиною. Судини, що живили "хвору" ділянку, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію.

15% відокремлених здорових тканин печінки через тиждень після втручання зросли вчетверо.

Таким чином медикам вдалося з критичного малого обсягу виростити достатню кількість тканини для наступного етапу операції. Це дало змогу хірургам взятися за видалення ураженої пухлиною частини органу.

Команда лікарів із маленьким пацієнтом Фото: Перше медоб’єднання Львова

Для виконання другого етапу дитячі фахівці залучили керівника Центру кардіохірургії лікарні Святого Пантелеймона Романа Домашича, оскільки новоутворення частково вразило нижню порожнисту вену, що виводить очищену кров з органу.

Щоб не зупиняти кровообіг дитини, судину потрібно було дуже оперативно замінити — менш ніж за півгодини.

Досвідчений кардіохірург впорався за 14 хвилин, а дитячі фахівці Олександр Калинчук, Андрій Дворакевич і Денис Конопліцький змогли повністю видалити хвору частину печінки.

Операція пройшла успішно, і зараз хлопчик продовжує отримувати хіміотерапію. Результати показують, що печінка регенерувала до свого повного розміру і працює без збоїв.

До Дем'яна повернувся апетит, і дитина почала набирати вагу, а лікарі вірять у його одужання.

Дем'ян зі своїми батьками Фото: Перше медоб’єднання Львова

Раніше Фокус писав, що львівські лікарі двічі пересадили пацієнтові донорське серце.

Ми також писали, що директор Інституту серця під обстрілами віз донорський орган, щоб пересадити його дитині.