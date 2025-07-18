Никакого совка: нардеп от "Слуги народа" предлагает отменить льготы для ветеранов

Народный депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин высказал инициативу отменить традиционные льготы для ветеранов войны в Украине. По его мнению, у защитников не должно быть бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и других советских льгот.

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В частности в публикации в социальной сети Х, он пояснил, что ветераны должны получать выплаты на накопительную пенсию за время службы, компенсацию процентов по ипотеке, а также иметь доступ к программам обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования и помощи в поиске работы.

В случаях постоянной потери функциональности, государство должно оплачивать социальные услуги, которые компенсируют эти потери.

Также Дмитрий Гурин подчеркнул, что социальная помощь должна быть адресной и предоставляться только тем, кто в ней действительно нуждается, а не пожизненно всем, кто имеет статус участника боевых действий, даже если находился на линии боевого столкновения всего несколько дней.

"Социальная помощь нужна для того, чтобы человек встал на ноги и перестал в ней нуждаться. Это подход цивилизованных стран. Мы медленно, но движемся именно туда", — написал нардеп.

Как отреагировали на инициативу об отмене льгот для ветеранов в комментариях

В комментариях к публикации активист и защитник Олег Симороз резко отреагировал на инициативу, отметив, что она демонстрирует отрыв от реалий общества. По его словам, социальная поддержка ветеранов — это вопрос престижа службы и признания их жертвы, особенно раненых.

Он также отметил, что государство до сих пор не создало достаточно рабочих мест для ветеранов и не обеспечило возможность тяжелораненым передвигаться общественным транспортом или пользоваться специальными парковочными местами.

"Работа судьи, министра, или иного чиновника не может быть даже на йоту сравнима с тем, что прошел реальный участник боевых действий. А сейчас если сравнивать по социальной поддержке, то даже человек с инвалидностью 1 группы вследствие войны получает поддержки меньше чем все эти госморды", — написал мужчина в комментариях.

По его словам, в войне именно готовность людей сопротивляться врагу стала ключом к сохранению государственности. Поэтому ветераны заслуживают социальных прав, и никакие попытки ограничить их поддержку не будут иметь успеха.

Олег Симороз также отметил, что в большинстве цивилизованных стран военные получают значительно более широкий социальный пакет поддержки. В конце концов, предложение Дмитрия Гурина он назвал "общими фразами о программах" без реального понимания потребностей ветеранов.

Ранее Фокус писал, что определенные категории украинцев, которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также семьи погибших, могут рассчитывать на единовременные выплаты от 200 тысяч до 1 миллиона гривен.

Стоит также отметить, что не во всех случаях семьи военнослужащих получают право на денежные выплаты — в некоторых ситуациях в предоставлении помощи могут отказать.