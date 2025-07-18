Ніякого совка: нардеп від "Слуги народу" пропонує скасувати пільги для ветеранів

Народний депутат партії “Слуга народу” Дмитро Гурін висловив ініціативу скасувати традиційні пільги для ветеранів війни в Україні. На його думку, у захисників не повинно бути безплатних проїздів, нульового розмитнення автомобілів та інших радянських пільг.

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Зокрема у публікації у соціальній мережі Х, він пояснив, що ветерани мають отримувати виплати на накопичувальну пенсію за час служби, компенсацію відсотків по іпотеці, а також мати доступ до програм навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування і допомоги в пошуку роботи.

У випадках постійної втрати функціональності, держава повинна оплачувати соціальні послуги, які компенсують ці втрати.

Також Дмитро Гурін підкреслив, що соціальна допомога має бути адресною і надаватися лише тим, хто її справді потребує, а не довічно всім, хто має статус учасника бойових дій, навіть якщо перебував на лінії бойового зіткнення лише кілька днів.

“Соціальна допомога потрібна для того, щоб людина встала на ноги і перестала її потребувати. Це підхід цивілізованих країн. Ми повільно, але рухаємося саме туди”, — написав нардеп.

Як відреагували на ініціативу про скасування пільг для ветеранів у коментарях

У коментарях до публікації активіст і захисник Олег Симороз різко відреагував на ініціативу, зауваживши, що вона демонструє відрив від реалій суспільства. За його словами, соціальна підтримка ветеранів — це питання престижу служби та визнання їх жертви, особливо поранених.

Він також наголосив, що держава досі не створила достатньо робочих місць для ветеранів та не забезпечила можливість важкопораненим пересуватися громадським транспортом чи користуватися спеціальними паркувальними місцями.

“Робота судді, міністра, чи іншого високопосадовця не може бути навіть на йоту порівняна до того, що пройшов реальний учасник бойових дій. А зараз якщо порівнювати по соціальній підтримці, то навіть людина з інвалідністю 1 групи внаслідок війни отримує підтримки менше ніж всі ці держпики”, - написав чоловік у коментарях.

За його словами, у війні саме готовність людей чинити спротив ворогу стала ключем до збереження державності. Тому ветерани заслуговують на соціальні права, і жодні спроби обмежити їх підтримку не матимуть успіху.

Олег Симороз також відзначив, що у більшості цивілізованих країн військові отримують значно ширший соціальний пакет підтримки. Зрештою, пропозицію Дмитра Гуріна він назвав “загальними фразами про програми” без реального розуміння потреб ветеранів.

Раніше Фокус писав, що певні категорії українців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, а також сім'ї загиблих, можуть розраховувати на одноразові виплати від 200 тисяч до 1 мільйона гривень.

Варто також зазначити, що не у всіх випадках сім'ї військовослужбовців отримують право на грошові виплати — у деяких ситуаціях у наданні допомоги можуть відмовити.