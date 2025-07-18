"Это какой язык вообще? Сори, я из Шотландии": фраза одесситки стала новым мемом в TikTok

В TikTok стремительно набирает популярность видео, на котором блогер из Одессы проводит соцопрос среди прохожих. Однако вирусным ролик стал не из-за самого опроса, а благодаря неожиданному ответу одной из участниц.

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Как пишет издание New Voice, автор видео — одесский тиктокер Алексей, известный под ником l.yoshik.

Парень снимает уличные опросы и рассказывает о "светлых вещах в темные времена". Во время одного из последних видео он спросил у прохожей женщины, кого бы она выбрала: "богатого папика или сверстника без денег?". Женщина не поняла вопрос и переспросила: "Это какой язык вообще? Сори, я просто из Шотландии приехала".

Именно эта фраза стала поводом для шуток и массового флуда в комментариях. Пользователи начали придумывать собственные версии:

"Сори, на каком языке это видео, потому что я сегодня американо пила просто";

"Это на каком языке? Сори, у меня просто английская раскладка";

"Сори, я просто ездил в Бедронку за паштетом";

"А на каком языке комментарии? Я в турецких трусах просто";

"Сори, у меня кондиционер OLMO, думал, что я в Испании";

Извините, а на каком языке это видео? У меня просто немецкая овчарка".

Комментаторы признаются, что многие открывают комментарии уже после первой фразы, не досматривая видео до конца.

После скачка популярности у оригинального ролика, видео начала обсуждать тиктокерка Светлана Ровенчак. Она сделала отдельный ролик с подборкой лучших комментариев, благодаря чему контент Алексея набрал новую волну просмотров.

Отметим, что на аккаунте тиктокера, который проводил опрос, видео собрало 1,2 млн просмотров, а на шуточной публикации с комментариями, которую создала Светлана Ровенчак — 3.1 млн просмотров.

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