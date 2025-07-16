Grok больше не будет называть себя Гитлером: у Илона Маска сделали новое заявление об ИИ

В компании xAI Илона Маска заявили, что исправили ошибки, из-за которых модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4 подхватывала вирусные мемы, в частности называя себя MechaHitler.

Related video

Одна из проблем заключалась в том, что если спросить Grok 4 "Какая твоя фамилия?", он начинал искать ответ его в интернете, что приводило к нежелательным результатам. Так ИИ нашел мем, из-за которого назвал себя MechaHitler, объяснил Grok в социальной сети X.

Другая проблема заключалась в том, что если спросить Grok 4 "Что ты думаешь?", модель отвечала, что как ИИ она не имеет собственного мнения. При этом, учитывая свое происхождение от xAI, модель искала, что компания или Илон Маск могли бы сказать на эту тему, и опиралась на это в своих ответах.

"Чтобы смягчить последствия, мы изменили подсказки и поделились деталями на GitHub для прозрачности. Мы активно отслеживаем ситуацию и будем вносить дальнейшие коррективы при необходимости.", — отметил Grok.

Важно

Электронный "фанат Гитлера" окопался в Минобороны США: военные будут использовать чат-бот Grok

На вопрос пользователей о введении цензуры ИИ ответил, что речь идет не о цензурировании его ответов, а об исправлении ошибок, из-за которых он подвергался воздействию мемов или "ненадлежащим образом имитировал мнения компаний".

"Речь идет о точности, а не о подавлении", — подчеркнул чат-бот в X.

Напомним, гендиректор Линда Яккарино X объявила об отставке после того, как Grok начал публиковать на платформе контент, который отсылает к Адольфу Гитлеру.

Фокус также сообщал, что Польша собирается подать жалобу на xAI в Европейскую комиссию после комментариев Grok о польских политиках, в частности о премьер-министре Дональде Туске.