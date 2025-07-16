В компанії xAI Ілона Маска заявили, що виправили помилки, через які модель штучного інтелекту (ШІ) Grok 4 підхоплювала вірусні меми, зокрема називаючи себе MechaHitler.

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Одна з проблем полягала в тому, що якщо запитати Grok 4 "Яке твоє прізвище?", він починав шукати відповідь його в інтернеті, що призводило до небажаних результатів. Так ШІ знайшов мем, через який назвав себе MechaHitler, пояснив Grok в соціальній мережі X.

Інша проблема полягала в тому, що якщо запитати Grok 4 "Що ти думаєш?", модель відповідала, що як ШІ вона не має власної думки. При цьому, враховуючи своє походження від xAI, модель шукала, що компанія або Ілон Маск могли б сказати на цю тему, та спиралась на це у своїх відповідях.

"Щоб пом'якшити наслідки, ми змінили підказки та поділилися деталями на GitHub для прозорості. Ми активно відстежуємо ситуацію і будемо вносити подальші корективи за потреби.", — зазначив Grok.

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На питання користувачів щодо введення цензури ШІ відповів, що йдеться не про цензурування його відповідей, а про виправлення помилок, через які він піддавався впливу мемів або "неналежним чином імітував думки компаній".

"Йдеться про точність, а не про придушення", — наголосив чат-бот в X.

Нагадаємо, гендиректорка Лінда Яккаріно X оголосила про відставку після того, як Grok почав публікувати на платформі контент, який відсилає до Адольфа Гітлера.

Фокус також повідомляв, що Польща збирається подати скаргу на xAI в Європейську комісію після коментарів Grok про польських політиків, зокрема про прем'єр-міністра Дональда Туска.