"Це яка мова взагалі? Сорі, я з Шотландії": фраза одеситки стала новим мемом у TikTok

У TikTok стрімко набирає популярності відео, на якому блогер з Одеси проводить соцопитування серед перехожих. Проте вірусним ролик став не через саме опитування, а завдяки неочікуваній відповіді однієї з учасниць.

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Як пише видання New Voice, автор відео — одеський тіктокер Олексій, відомий під ніком l.yoshik.

Хлопець знімає вуличні опитування та розповідає про «світлі речі у темні часи». Під час одного з останніх відео він запитав у перехожої жінки, кого б вона обрала: “багатого папіка чи однолітка без грошей?”. Жінка не зрозуміла питання і перепитала: “Це яка мова взагалі? Сорі, я просто з Шотландії приїхала”.

Саме ця фраза стала приводом для жартів та масового флуду в коментарях. Користувачі почали вигадувати власні версії:

“Сорі, на якій мові це відео, бо я сьогодні американо пила просто”;

“Це яка мова? Сорі, в мене просто англійська розкладка”;

“Сорі, я просто їздив у Бєдронку за паштетом”;

“А на якій мові коментарі? Я в турецьких трусах просто”;

“Сорі, в мене кондиціонер OLMO, думав, що я в Іспанії”;

Вибачте, а якою мовою це відео? В мене просто німецька вівчарка”.

Коментатори зізнаються, що багато хто відкриває коментарі вже після першої фрази, не додивляючись відео до кінця.

Після стрибка популярності в оригінального ролика, відео почала обговорювати тіктокерка Світлана Ровенчак. Вона зробила окремий ролик з підбіркою найкращих коментарів, завдяки чому контент Олексія набрав нову хвилю переглядів.

Зазначимо, що на акаунті тіктокера, який проводив опитування, відео зібрало 1,2 млн переглядів, а на жартівливій публікації з коментарями, яку створила Світлана Ровенчак - 3.1 млн переглядів.

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