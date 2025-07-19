"Детство завершилось": известный аист Катя улетела вместе с другой стаей (видео)

Известный аист с Полтавщины Катя, которую воспитывала пара бусолей Одарка и Грицько, присоединилась к новой стае. Ранее детеныша выбросил из гнезда Грицько, а потом за ней ухаживали птицелюбы.

Related video

Видео с первым полетом Карпа после отлета Катюши обнародовали местные орнитологи в Facebook.

"Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех. Карпа оставила, но и у него уже есть компания", — поделились видео работники Национального природного парка "Пирятинский".

По словам работника "Усадьбы Нюшаник" Валерия Снопко, Катя взлетела первой среди птиц. В центре отмечают, что хоть ее "братик" пока остался, он уже нашел новых друзей среди птиц.

"Теперь во взрослую жизнь — детство закончилось", — отметил господин Снопко.

СМИ напоминают, что Катя является одной из пяти птенцов, которые появились на свет весной 2025 года. Тогда Одарка нашла молодого самца Грицика, но 23 мая выбросил Катрусю из гнезда. Птенца вовремя увидел работник природного парка и спас.

Впоследствии ее передали реабилитационному центру "Усадьба Нюшаник", где она жила вместе с другими спасенными пернатыми. Там птичка активно развивалась, тренировала крылья и готовилась к своим полетам.

Ранее Фокус сообщал, что у Одарки и ее нового "мужа" появилось первое яйцо. Это произошло тогда, когда предыдущий "муж" не вернулся в гнездо в Национальном парке на Полтавщине.

Впоследствии стало известно, как на Киевщине от обломков "Шахеда" погиб аист. Местные решили, что убитый горем глава семьи птенцов не прокормит. Поэтому забрали их домой, чтобы выходить и отпустить осенью в теплые края.