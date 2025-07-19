"Дитинство завершилося": відома лелека Катруся полетіла разом з іншою зграєю (відео)

Відома лелека з Полтавщини Катруся, яку виховувала пара бусолів Одарка та Грицько, долучилася до нової зграї. Раніше дитинча викинув з гнізда Грицько, а потім за нею доглядали птахолюби.

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Відео з першим польотом Карпа після відльоту Катрусі оприлюднили місцеві орнітологи в Facebook.

"Наша панна Катря знайшла зграю і полетіла раніше за всіх. Карпа залишила, але й у нього вже є компанія", — поділилися відео працівники Національного природного парку "Пирятинський".

За словами працівника "Садиби Нюшанік" Валерія Снопка, Катруся злетіла першою серед птахів. У центрі зазначають, що хоч її "братик" поки що залишився, він уже знайшов нових друзів серед птахів.

"Тепер у доросле життя — дитинство закінчилося", — зазначив пан Снопко.

ЗМІ нагадують, що Катруся є однією з п’яти пташенят, які з'явилися на світ навесні 2025 року. Тоді Одарка знайшла молодого самця Грицика, але 23 травня викинув Катрусю із гнізда. Пташеня вчасно побачив працівник природного парку й врятував.

Згодом її передали реабілітаційного центру "Садиба Нюшанік", де вона жила разом з іншими врятованими пернатими. Там пташка активно розвивалася, тренувала крила та готувалася до своїх польотів.

Раніше Фокус повідомляв, що Одарки та її нового "чоловіка" зʼявилося перше яйце. Це сталося тоді, коли попередній "чоловік" не повернувся до гнізда в Національному парку на Полтавщині.

Згодом стало відомо, як на Київщині від уламків "Шахеда" загинула лелека. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує. Тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій.