Жара до +37 после дождей: погода в Украине на неделе будет меняться, — синоптик

Выходные и начало следующей недели отметятся изменчивой погодой. Воздух в некоторых регионах прогреется до 37 градусов.

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На выходных ожидается дождь в большинстве областей, а с 21 июля установится сухая и жаркая погода. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В воскресенье, 20 июля осадки ожидают в западных, северных и местами в центральных областях. Ночью 19 июля минимальная температура составит 13 градусов, на юго-востоке будет теплее — до 20 градусов.

Максимальная температура в большинстве областей ожидается на уровне 22-28 градусов. Птуха отмечает, что жара отступит на несколько дней благодаря циклону.

Высокие температуры в пределах 27-33 градусов сохранятся на юге и юго-востоке страны. Дожди будут локальными и не такими интенсивными, заметила специалист.

Прогноз погоды в Украине в начале рабочей недели

Дожди в Украине прекратятся с 22 и 23 июля. Температура в указанные дни повысится ночью до 21 градусов, а на юге и востоке — до 34 градусов.

Днем в основном прогнозируется 28-34 градуса тепла. На юге, востоке и в ряде центральных областей с 22 июля будет сильная жара местами 35-37 градусов.

В западных областях будет прохладнее, температура будет колебаться в пределах 24-30 градусов.

Ближе к пятнице в Украине, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди с грозами. А 24 июля в большинстве областей осадков не прогнозируется.

После 26 июля может быть небольшое понижение температурных показателей на несколько градусов, заключила Птуха.

Напомним, в начале августа в Украину придет резкое похолодание, температура может опуститься до +13 градусов.

В Укргидрометцентре ранее прогнозировали дожди и грозы в ряде областей. В Киеве объявяли І уровень опасности.