Спека до +37 після дощів: погода в Україні на тижні змінюватиметься, — синоптик

Вихідні та початок наступного тижня відзначаться мінливою погодою. Повітря в деяких регіонах прогріється до 37 градусів.

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На вихідних очікується дощ у більшості областей, а з 21 липня встановиться суха і спекотна погода. Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

У неділю, 20 липня опади очікують у західних, північних та місцями в центральних областях. Вночі 19 липня мінімальна температура становитиме 13 градусів, на південному сході буде тепліше — до 20 градусів.

Максимальна температура в більшості областей очікується на рівні 22-28 градусів. Птуха зазначає, що спека відступить на кілька днів завдяки циклону.

Високі температури в межах 27-33 градусів збережуться на півдні та південному сході країни. Дощі будуть локальними та не такими інтенсивними, зауважила фахівчиня.

Прогноз погоди в Україні на початку робочого тижня

Дощі в Україні припиняться з 22 і 23 липня. Температура в зазначені дні підвищиться вночі до 21 градуса, а на півдні та сході — до 34 градусів.

Вдень здебільшого прогнозується 28-34 градуси тепла. На півдні, сході та в низці центральних областей з 22 липня буде сильна спека місцями 35-37 градусів.

У західних областях буде прохолодніше, температура коливатиметься в межах 24-30 градусів.

Ближче до п'ятниці в Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами. А 24 липня в більшості областей опадів не прогнозується.

Після 26 липня може бути невелике зниження температурних показників на кілька градусів, підсумувала Птуха.

Нагадаємо, на початку серпня в Україну прийде різке похолодання, температура може опуститися до +13 градусів.

В Укргідрометцентрі раніше прогнозували дощі та грози в низці областей. У Києві оголошували І рівень небезпеки.