"День змей": львовские таможенники обнаружили неожиданного экзотического путешественника в багажнике автомобиля

Работники таможни в Шегинях во время осмотра автомобиля Mercedes обнаружили в багажнике экзотического гостя — королевского питона. Интересно, что на особую находку они наткнулись через день после празднования Всемирного дня змей.

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Автомобиль Mercedes под управлением гражданина Украины прибыл на пункт пропуска "Шегини-Медика" из Польши. Об интересном случае на работе рассказали на Facebook-странице Львовской таможни.

Инцидент произошел через день после празднования Всемирного дня змей, который состоялся 16 июля. Водитель автомобиля Mercedes, 45-летний мужчина, родом из Днепропетровской области, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "зеленый коридор". Она предназначена для перемещения тех вещей, которые не подлежат обязательному декларированию.

Работники таможни взялись осматривать автомобиль и заглянули в багажное отделение. Там их внимание привлекла коробка: в ней и находилось экзотическое пресмыкающееся — королевский питон.

Пресмыкающееся достигало длиной 45 сантиметров и не присуще для нашего региона.

По факту перевозки питона на мужчину был составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Нарушение этой части влечет за собой наложение штрафа в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров или без нее.

Экзотического путешественника львовские таможенники изъяли и передали в надежные руки — во Львовский городской эколого-натуралистический центр для дальнейшего содержания.

Где живут королевские питоны

Королевские питоны живут в Западной и Центральной Африке, в частности часто их можно увидеть в Сенегале, Гамбии, Нигерии, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Южном Судане и Уганде. Естественной средой обитания этих пресмыкающихся являются тропические леса, саванны и болота.

В последние годы, когда случился "бум" на заведение экзотических любимцев, королевских питонов начали заводить люди дома. Как свидетельствует портал e-pet, эти пресмыкающиеся обладают спокойным и уравновешенным характером, что и привлекает любителей экзотики. К тому же они редко проявляют агрессию и быстро привыкают к людям.

Напомним, 18 июля в Волынской таможне рассказали, как женщина под видом колбасы пыталась ввезти в Украину технику Apple и люксовые сумки.

Также 17 июля в The Washington Post поделились историей, как тысяча тарантулов пытались попасть в Германию в коробках для тортов.