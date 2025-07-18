Женщина под видом колбасы пыталась ввезти в Украину технику Apple и люксовые сумки (фото)

Во время контроля на таможенном посту "Устилуг" волынские таможенники обнаружили 207 брендовых товаров на более 500 тысяч гривен, которые были скрыты в микроавтобусе среди продуктов. Среди изъятого — наушники Apple, женские сумки "Tuscany Leather" и портфели "Time Resistance".

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Как сообщается на странице Волынской таможни, ценные товары были скрыты во всех нишах и пакетах микроавтобуса, которым управляла женщина. Она пыталась замаскировать наушники, сумки и портфели под пищевыми продуктами и личными вещами.

Общее количество изъятых изделий составило 207 единиц, а их ориентировочная стоимость превышает полмиллиона гривен. Изъятый товар передали на склад таможни для дальнейшего оформления.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Согласно статье, предусмотрен штраф в размере от 50% до 100% стоимости товаров с возможностью их конфискации или без нее — в зависимости от решения суда.

Попытка незаконного ввоза в Украину более 200 брендовых товаров

"Водитель пыталась скрыть продукцию во всех возможных нишах микроавтобуса, сверху прикрыв ее колбасами, продуктами питания и личными вещами, что значительно усложняло процесс выявления", — отметили в пресс-службе Волынской таможни.

По данным ведомства, в отношении нарушительницы составлен протокол по части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 100 процентов от стоимости изъятых предметов, с возможностью их конфискации или без нее — по решению суда.

Напомним, "зеленый коридор" предназначен для перемещения товаров, не подлежащих декларированию и не облагаются таможенными платежами. Попытка перевозки коммерческой партии брендовых изделий без декларирования через этот канал является грубым нарушением таможенных правил Украины.

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