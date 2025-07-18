Жінка під виглядом ковбаси намагалася ввезти до України техніку Apple та люксові сумки (фото)

Під час контролю на митному посту "Устилуг" волинські митники виявили 207 брендових товарів на понад 500 тисяч гривень, які були приховані у мікроавтобусі серед харчів. Серед вилученого — навушники Apple, жіночі сумки "Tuscany Leather" та портфелі "Time Resistance".

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Як повідомляють на сторінці Волинської митниці, коштовні товари були приховані у всіх нішах та пакунках мікроавтобуса, яким керувала жінка. Вона намагалася замаскувати навушники, сумки та портфелі під харчовими продуктами та особистими речами.

Загальна кількість вилучених виробів склала 207 одиниць, а їх орієнтовна вартість перевищує пів мільйона гривень. Вилучений товар передали на склад митниці для подальшого оформлення.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Відповідно до статті, передбачено штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товарів із можливістю їх конфіскації або без неї — залежно від рішення суду.

Спроба незаконного ввезення в Україну понад 200 брендових товарів

"Водійка намагалась приховати продукцію у всіх можливих нішах мікроавтобуса, зверху прикривши її ковбасами, харчовими продуктами та особистими речами, що значно ускладнювало процес виявлення", – зазначили у пресслужбі Волинської митниці.

Орієнтовна вартість усіх вилучених товарів, за попередніми підрахунками, становить понад пів мільйона гривень. Увесь виявлений крам передано на склад митниці.

За даними установи, стосовно порушниці складено протокол за частиною першою статті 483 Митного кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за таке порушення передбачено накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків від вартості вилучених предметів, з можливістю їх конфіскації або без неї – за рішенням суду.

Нагадаємо, "зелений коридор" призначений для переміщення товарів, що не підлягають декларуванню та не обкладаються митними платежами. Спроба перевезення комерційної партії брендових виробів без декларування через цей канал є грубим порушенням митних правил України.

Як повідомляв Фокус, у травні в Україну не пустили знаменитий суперкар Lamborghini.

Фокус також писав про те, як працівники Київської митниці не дали вивезти з України "палеонтологічний ексклюзив" віком приблизно 161-165 мільйонів років.

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